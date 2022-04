“En la cena, Agnelli me preguntó si Niguarda estaba esquiando. Para Bardo yo era un “perdedor” »- Corriere.it

desde renato franco

El comediante cuenta su historia en la gira, desde su difícil infancia como inmigrante hasta sus grandes éxitos

¿Qué le enseñaron sus padres?



nada

A Antonio Tiocoli de niño le decían Nino, y luego en cierto momento se convirtió en Teo. Creció en las afueras de Milán, pero se juntaba con los ricos y famosos que vivían en Saint-Tropez en las décadas de 1960 y 1970. Estaba comprometido con la secretaria de Brigitte Bardot y “sin entender por qué yo estaba siempre ahí, ella me miró y me dijo: ¿Cómo vienen todos mientras estás aquí?

Teo, perdedorUn gran bailarín (“Si tuviera veinte años en Estados Unidos, Fiebre de sábado por la noche. Yo era Tony Manero”), no un estudiante típico (“Siempre me rechazaban. Estaba estudiando contabilidad, como Fantozzi”).

En Saint-Tropez apareció con una lancha de 50 metros, Gianni Agnelli.

“¿Eres griego? No italiano. ¿dónde vives? en Niguarda. ¿Pero patinas por esos lados? No, pero desde Cusano Milanino se ven las montañas. Fuimos a cenar con él en el restaurante más caro de Saint-Tropez, el costo de comer es de 500, simulé una falta de apetito elegante y elegante. Tenía miedo de la cuenta, pero era ingenuo: si Anneli estaba sobre la mesa, no tendrías las probabilidades”

Antes de Saint-Tropez, estaba Taranto, donde nació hace 77 años, y luego inmediatamente en Reggio Calabria: cuando llegó a Milán yo era sureño…



“Si bien ni siquiera sabían dónde estaba Reggio Calabria, tardaron dos días en llegar con Fricia del Sud que también paró en la gasolinera. Los trenes de hoy habrían sido un lujo con trenes, compartimentos, red de equipaje: cuando era pequeño me pusieron allí a dormir En Paola bajaron las ventanillas y por fin pude respirar En Reggio hablaba acento milanés y sonaba como alemán En Milán llevábamos una vida amarga Vivíamos en un sótano una especie de garaje Yo no tenía nada Mi padre era salir a buscar trabajo o cualquier otra cosa, mi madre trabajaba como sastre y la trataban muy mal, la gente me decía África, Tiran y Andal. No alquilamos a sureños. Estaba a la vista.

¿Tus padres no te enseñaron nada en absoluto? ¿Su madre?



“Mi madre era hija de Carrusel, mi abuela y mi abuela las vieron una sola vez, las conocí una tarde dos horas después, y luego nunca más las volví a ver, y ni siquiera sé si estaban muertas”.

¿Su padre?



“Mi padre solo me enseñaba a esquivar porque era un poco maltratador. En esos días las bofetadas volaban, no como ahora, la papilla llegaba en cualquier momento. Nada más subirse al tranvía, le dio una bofetada tan fuerte a Copino que congeló el aire, todo tan silencioso La estación está en Niguarda, él era marinero y creo que la guerra lo destruyó: estaba muy enojado, no quería trabajar con el jefe pero no tenía hasta el quinto grado, qué nadie podía ayudarme, vivíamos detrás del Ospedale Maggiore, entre los prados, la red y los canales de riego donde nos bañábamos. READ Fedez revela el elenco completo para la temporada 2 y más allá

¿Cuándo te diste cuenta de que puedes hacer reír a la gente?



“Siempre he sido muy artístico desde niño, he hecho reír a la gente, siempre he querido ser el protagonista, he hecho lo que sea para ser un idiota, un payaso. Entonces canté bien: en el colegio en el patio cantaba canciones napolitanas, era amable cuando me peinaba y todos me escuchaban, fue un momento de mucha gloria y poca venganza».

A finales de los años sesenta fue el héroe de la novela «Poesía», y también estaban Renato Zero y Loredana Berti.



Loredana ya estaba furiosa en ese momento, cuando le pregunté por su nombre, inmediatamente dejó las cosas claras: serás mi polla. No pensé que se haría famosa, porque estaba afinada pero no tenía una voz determinada. Renatino, en cambio, ya escribía diez canciones al día, y había que encerrarlo en el vestuario para silenciarlo, para que las tocara solo. En ese momento yo ya era amigo de Adriano Celentano y él fue quien me obligó a hacerlo. Poesíapor todas las cosas que le sugerían, se volvía hacia mí, y siempre decía: Deja que Teo lo haga. También terminé en el Festival de la Canción en Nápoles en el lugar donde canté Carolina ya no se separaUna canción más simple, nunca antes había escuchado en mi vida. Obtuvo 15 votos y Modugno ganó 9 mil votos.

¿Cómo llegaste al cabaret?



“Yo asistía a Santa Tequila donde hacían jazz y baile, había un pianista que se llama Enzo Janacci, me dijo algo incomprensible, no se puede entender nada de lo que decía porque estaba balbuceando. Él es quien me introdujo en el derby y me quiso en su primer show, Las acrobacias mueren, donde también estuvieron presentes Cochi y Renato, Lino Toffolo. Mi primer día de debut -fue un domingo por la tarde- no renuncié a ir a ver Milán; Llegué con la radio en la mano, la bufanda y la gorra del AC Milan. Subí al escenario así y la gente se rió porque pensaron que era un bozal”.

¿Janacci?



“Era un genio, hacía de todo y nada. Siempre me culpaba por no cantar una de sus canciones, tenía que traducir la cara que estaban destinados a mí, pensaron en mí, Fiesta en la casa del consejo a las 3 Él dijo: Era el lugar donde yo vivía. Pero se lo dio a Mileva. Debería haberle pedido que me escribiera dos canciones como lo hizo con Cochi y Renato, la vida es buena Es una obra maestra que abre el corazón”. READ Oscars: Coda gana, Will Smith se roba el show, nada para Italia - Cine

¿Celentano?



«Lo esperaba debajo de su casa a los catorce años, pensé que se llamaba Cedentano con la DrTuvo mucho éxito, era la similitud en la cara de los sureños que teníamos los dos”.

¿Todavía te sientes?



“Desde hace 20 años el 6 de enero siempre celebramos su cumpleaños con canciones descoloridas y bromas de todos los colores. Yo también hice un viaje romántico con ellos dos, él y Claudia Mori, luego yo y Mickey del Preti: estuvimos un mes en un hotel en Madonna di Campiglio. No sé qué hacer con él, pero se separó solo y sin amigos. Hace dos años que no sabemos unos de otros, tienen miedo hasta de un mosquito, están enfermos, tienen miedo, no suben al avión, ni al barco, ni siquiera al ascensor”.

Al-Bano no la entregó.



“Había puesto una pegatina para agregarlo gramo En medio del nombre se leía en el bañoNo se lo tomó bien”.

¿Poldy?



« Nuestro Espectáculo no lo sabia pero lo se Antena 3 Lombardía de 1982 fue una victoria total, todo el mundo estaba mirando. Mi niño era la víctima prevista, no sé cómo era su cabello, pero cuando le di una bofetada, su cabello se quedó levantado. Pero me dio mucha risa, tenía más números, con baile, parodias y maquillaje, estaba más activa».

¿Gelaba?



«Desde mi hombro me hice protagonista, Nunca digas metas Estaba ganando 3 millones por episodio, y también estaba Gene Gnocchi que no quería estar más allí al año siguiente y nunca entendí por qué. Con Caccamo, Peo Pericoli y Vettorello has cubierto casi todos los eventos deportivos de Italia”.

¿Cómo nació Kakamo?



«La ropa que se inspiró en Necco, periodista 90 minutos. Me llegó la carta de ese año y medio en Nápoles de mis tíos, había tomado el humor de la ciudad, y Gaga habló así, los escuché decir: Aquí no pasa nada, me voy de esta ciudad. ¿A donde vas? en capri…Vi esa chaqueta azul, era perfecta, pero es demasiado apretada. Esto también hace gracia. Entonces el director se equivocó y se pinchó la corbata, y fue un grave error”. READ "Me hicieron una resonancia magnética y tengo que volver a operarme..."

Galiani?



“No lo conocía, pero vi sus ojos y dije: ‘Estos también podrían ser mis ojos'”.

Empezó a imitarlo: con gabardina y la infaltable corbata amarilla.



“Estaba encantado, pero él mismo hacía reír a la gente, cuando se regocijaba y luego con la boca torcida…”.

Hizo dos festivales en Sanremo con Fazio.

‘No se habló mucho de eso porque lo avergonzamos con esas dos versiones, la gente esperaba que yo saliera en ropa interior a imitar al alcalde Albertini, cantar como Ray Charles y hablar como Maldini: Se ha convertido en un programa de variedades, no en un promesa del festival de la canción. A Pavarotti le gustaba mucho Albertini en ropa interior, se divertía como loco. Una noche nos faltaba un invitado, el profesor estaba allí escuchando: hago. A la noche siguiente llegó Bono de U2… al final del festival me dio una alarma de Cartier».

Entonces Fazio rompió con Ray…



“Y cometí el mayor error de mi vida: contratar a Mediaset. El error no fue en Canale 5 pero pasó sin escribir bien las cosas. Tuve que hacer italianos con Bonolis y Laurenti, pero ya grabaron el primer sencillo sin mí. No sabía qué hacer, asistí a dos episodios como invitado y luego me fui”.

Pasar a una persona de mal genio.



“Todo el mundo dice eso. Solía ​​enojarme mucho. Creo que soy el rey de los detalles, así que en lugar de pensar, solo grito”.

¿Con quién mató?



«Con Fátima Ruffini me enojaba mucho cuando cortaba mis dibujos: pero estamos locos, no toques las cosas que hago, ¿qué puedes hacer mejor? Con Gialappa me enojó que siguieran llamando a los artistas de izquierda: demasiados. Hasta con mi Poldi, pero se asustó y no reaccionó. Gino y Michele dijeron de mí que me matarías en un momento y me adorarías en otro. El cambio de carácter y actitud es algo que mi padre me pudo haber dejado”.

¿Que estás haciendo ahora?



“Hay un poco de trabajo, fui esta temporada por tres noches, pero después de 60 años también puedo descansar. Pero un artista sin trabajo no es nada, ¿qué más hace? Siempre me he aplicado solo al arte, todo lo que aprendí Lo hice mientras vivía”, dice Mogul».

la jubilacion?



Moriré en el escenario.