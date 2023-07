“Dices que no han hablado, pero…”

Bárbara D’Urso con un pie mediaset. Aunque su contrato expiró en diciembre, no hay planes para ella. Por lo menos no tarde 5. Una decisión, anunciada por Biscione a través de una nota, que habría llevado al presentador de Canale 5 al contraataque. Han llegado muchos mensajes de solidaridad de los compañeros. Entre aquellos Mirjana Trevisan. Es, ex giffina, que dice: “Me pareció que ella y Pierre Silvio Berlusconi Tenían una buena relación. Te veré bien en todas partes, incluso en San Remo, pero creo que deberías seguir lidiando con casos nuevos”.

igualmente lo siento estefanía orlando: “Bárbara definitivamente merece una renovación, pero creo que encontrará otras cosas más interesantes que hacer”. Y de nuevo, es hora de eso. Ana Bettinelli: “Él no les envió un mensaje en su estilo clásico. Necesitamos saber cómo fue, ella dice que no fue advertida, pero creo que hablaron entre ellos”. Para expresarse al respecto incluso aquellos que son parte de la competencia, tales como Millie Carlucci.

Presentado al timón Bailando con las estrellasentrevista por DavideMaggio.itbastante segura: “Bárbara gran profesional. Le deseo mucha suerte para que su carrera continúe con el mismo éxito rotundo que ha logrado hasta ahora, donde quiera que ella decida llevarla. y se convirtió en jurado del programa.