Emma noquea a la seguridad durante el programa, respuesta a desacuerdos: desagradable e inconsistente

Emma responde a la polémica suscitada tras la expulsión del responsable de seguridad durante la actuación en el Festival de Porto Rubino: “He pedido en reiteradas ocasiones a los de seguridad que no me acompañen cuando estoy cerca de la gente, porque no hace falta. Yo estaba tranquilo”.

emma marrón anfitrión del festival puerto rubí En la última noche en Campomarino di MaroggioY Ella persiguió al oficial de seguridad cuando trató de escoltarla mientras estaba en su audiencia. Durante su actuación, la cantante salió del escenario para completar su canción entre la multitud: el oficial de seguridad la persiguió y ella lo echó con un gesto que desató la polémica. Muchos criticaron la forma en que despidió al guardaespaldas que “Él sólo estaba haciendo su trabajo”, mucho hablar Entre historias, Emma respondió: “Le dije que no viniera conmigo”.

“Quiero perder un minuto de mi vida para cortar de raíz otra controversia hoy.“: Así comenzó Emma su largo discurso a sus seguidores, muchos de los cuales la atacaron por la forma en que despidió al oficial de seguridad durante la actuación en Puglia”.Desde el momento en que llegué a Porto Rubino, las primeras personas con las que me tomé fotos fueron el personal de seguridad, con la gente que trajeron detrás de escena, amigos, nietos, niños.Ella dijo, antes de explicar que le pidió a la seguridad antes de la ceremonia que no la siguieran durante el espectáculo si decidía salir del escenario para cantar entre la multitud.

Le pedí varias veces a los de seguridad que no me acompañaran cuando estoy con gente, porque no hay necesidad de eso, me gusta sacarme fotos con la gente. Estaba tranquilo. Cuando decidí ir a la audiencia, lo encontré de nuevo. Hice este gesto para ponerlos en marcha porque no había necesidad. yo estaba tranquilo