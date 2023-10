Corona otra vez: ‘La Juventus estaba al tanto de apuestas como la de Tangentopoli. ¿Tonalí? Nunca apuestes por Milán, más de 50 nombres..’ | Liga

Fabricio Corona Todavía aferrándome a ello mosquitos en radio 24: “Eso es cierto opinión Si me pagas, donaré una parte de la tarifa a una empresa que trata la adicción al juego. Es como Tangentopoli, todos están involucrados, no pueden ser conscientes de ello. El 40% de los futbolistas apuesta. ¿Lo sabe la Juventus? Jugadores y director deportivo, sí. ¿Zalewski? Quienes negaron la voz tenían miedo, pero era la verdad. Estos muchachos jugaban en torno al fútbol, ​​no en torno a su equipo. Tonali no jugó en el Milan, pero apostó grandes cantidades. Creo que hay más de 50 nombres y es cierto que me pagan por proporcionar información y obtengo una puntuación de participación enorme. Donaré una parte de la tarifa a una empresa que se ocupa de la adicción al juego. ¿30 mil euros en el tesoro? Más, 34 creo. No estoy chismeando, llevo mucho tiempo haciendo esta investigación, así era exactamente la ciudad de Tangentoupoli, todos están involucrados. Sólo los fiscales y las empresas pueden saberlo. El 40% de los futbolistas apuesta. Al igual que la cocaína, la adicción al juego se ha extendido como la pólvora. ¿Lo sabe la Juventus? Los jugadores y el director deportivo conocían a Fagioli y mañana me harán pruebas. Cuando publico la noticia, no se retractan. El problema está relacionado con el dinero – continúa Corona. Cuando eres bella, rica y famosa, nadie puede tocarte. En su estupidez, infantilismo o enfermedad decían: “¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuánto apostaron? Un barril de 100.000, 150.000, 200, 30.000. ¿Qué estás haciendo mal? Estás violando la ley que dice que no puedes”. “Juegas al fútbol. Estás violando la ley porque juegas en las fichas y no en el sisal. ¿Estaban jugando en sitios ilegales? Apostaron con las casas de apuestas. Zalewski lo niega, y el propietario de la grabación de audio lo niega, lo cual es muy “Mal. Se asustó. Mañana asistiré a los exámenes. ¿La empresa más implicada? Son los jugadores. La mayoría de estos niños jugaban al fútbol, ​​no a su equipo. Zaniolo es un caso especial. Una de nuestras fuentes dice que jugó el partido de la Copa de Italia. . ¿Tonali en Milán? No, no jugó. Pero jugó en la mesa de apuestas por sumas exorbitantes. ¿50 nombres? Creo que hay más. En “Los periódicos tienen un tema relacionado con Fagioli, y al quitarle el teléfono comunicarse con los demás y tener conversaciones conjuntas. ¿Bonucci? Demostró que la Juventus estaba equivocada, demostró que la Juventus lo sabía”.