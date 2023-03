Gf Vip y Manuel Bortuzzo revelan a Verissimo si ha tenido noticias de Lulù Selassie

Manuel Portuzzoel ex competidor de Gran Hermano VIPfue invitado en Silvia Tovanen a muy ciertoDebate de fin de semana por la tarde en Canal 5.

El nadador, que sufrió una lesión en la espalda en un tiroteo en 2019 que lo confinó a una silla de ruedas, ha estado alejado de la natación durante casi dos años. Sin embargo, hasta ahora ha vuelto a la natación, persiguiendo el sueño de los Juegos Paralímpicos de París de 2024.

en su camino de regreso, Manuel explicado:

Volví a nadar a un nivel competitivo. Fue un paso mental que tuve que superar, dejando ir lentamente cada pequeña complacencia. Estuve a unos dos años de la bañera. Las personas que estuvieron a mi lado fueron excelentes. Siento que estoy en el lugar correcto y estoy feliz de vivir así. Aprender a nadar de nuevo fue difícil, pero mi instructor fue excelente. Esfuerzo tras esfuerzo, lo logro o al menos lo logro. Próximamente tengo una carrera en abril y una etapa de la Copa del Mundo en mayo.

Manuel Luego recibió una sorpresa de sus ex amigos y compañeros de cuarto. casa Desde Cinecittà: aldo montano Y gianmaría antinolfy. A través de un videomensaje, se dedicaron dos palabras de ánimo y agradecimiento hacia la nadadora. particularmente, gianmaría Expresó su deseo de ser parte de su vida para siempre: “Lo que espero es estar siempre en tu vida y tú en la mía porque lo que me enseñaste ahí es nunca rendirse. No tenía dudas de que lo lograrías porque tu fuerza de voluntad es enorme.“. Aldoseguir, felicitar Manuel por su compromiso, agregando:Sabemos muy bien cuál es el camino, lo largo y difícil que es conseguir resultados“.

Después de escuchar las palabras de sus amigos, Manuel Él dijo:

Es realmente único, y tiene una delicadeza ridícula. jianmi, cuando me escribe, siempre tiene las palabras adecuadas. Ella siempre es tan dulce. En el casa Siempre hablábamos de esto porque querían ayudarme a encontrar una manera de lograr estos objetivos. Estoy seguro de que mis resultados también lo probarán un poco. Verlos a mi lado otra vez… Espero algún día poder traerlos a París. Aldodespués Hermano mayor, al gimnasio conmigo. Nunca me habla bromeando o simplemente hablando, siempre tiene los pies en la tierra. Solo puedo aprender de eso. Estar cerca de él me hace sentir que lo que estoy haciendo es posible.

En cuanto a su estado civil, Manuel Reveló que está soltero y agregó que no se sabe nada de él desde Lulú Selassiecon el que uno nació historia de amor En el casaentonces se acabó.