Charlotte Casiraghi embarazada con un vestido escotado en el Rose Bowl

Tana libera a todos. O tal vez no. ¿Está el VAR al escondite? ¿Existe la posibilidad de enmascarar un evento que aún no ha sido confirmado por la estrategia de diseño milimétrico? Oi maíz si te llamas a ti mismo Charlotte Casiraghi con vestido largo en el Rose Bowl, si elige una línea vertical que envuelve sin resaltar ni desvelar, si evita preguntas de cotilleo añadiendo otra sobre la misteriosa ausencia de Dimitri Rassam tras asistir a ediciones anteriores. ¿Qué pasó con el esposo de Charlotte Casiraghi por no asistir al evento más lujoso de Mónaco? Los chismes saltaron sobre él al no verlo en la alineación del Principado Millennial, y perdió carácter en las cuatro parejas ahora identificables. Carlota Casiraghi sola, Simplemente. ¿impactante? Este hilo que abrió las investigaciones posteriores, porque el caso inicial aún no se ha resuelto y en la alfombra roja al estilo Bollywood del Ballo della Rosa 2023 Charlotte Casiraghi no ha revelado nada.

Charlotte Casiraghi en el Baile de las Rosas 2023 con (desde la izquierda) su hermano Pierre, Carolina de Mónaco, Christian Louboutin, Tatiana Santo Domingo y el Príncipe Alberto

Por eso, las cartasVestido largo de Charlotte Casiraghi Pueden ser tan ilimitadas como las alusiones/inferencias que alimentan las imágenes de Philosopher’s Testimony para Chanel en el evento de Mónaco. Quien lleva semanas esquivando, no diciendo, ocultando los secretos personales más importantes, y alimentando esas hipótesis sobre Carlota Casiraghi está embarazada Entre trajes y vestidos de pasarela, las imágenes nunca han pasado de moda. Ni siquiera los jefes de espionaje pueden dar garantías o certeza sobre el supuesto embarazo del segundo hijo de Carolina de Mónaco, por lo que Carlota Casiraghi hoy Juega con todos los subtextos posibles, mostrando los interminables guantes pantone de los años 40 de la diva en un Pantone rosa fuerte que confunde aún más las ideas (es una progresión revelación de género sui generis?), levantada sobre sandalias de plataforma que elevan su figura Mi pequeña niña, con un maravilloso vestido logró despejar gran parte de las preguntas. Esperando a tantos como sea posible para finalmente encontrar la respuesta.