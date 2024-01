Benedetta Parodi está desesperada y su dolor es tan grave que nunca podrá superarse: “Estoy sufriendo” | familia devastada

Benedetta Parodi está triste de luto. Ella nunca lo superó.

Estamos tan acostumbrados a admirar mujeres hermosas en la televisión y en las redes sociales. Benedetta Parodi Una sonrisa hermosa y brillante. Tan bajo y tan bajo se observa que, como dicen, “nos parece extraño”. Entonces él también hace eso Gran dolor en el corazón.. Sus fans, que ciertamente son muchísimos, hablan en serio. preocupate por ella.

Ella es la que no se rinde. Ella no puede aceptar lo que le pasó. Desafortunadamente, es más común de lo que piensas. Desafortunadamente ella es No había nada que pudiera hacer para evitar esto. Incluso si somos defensores del duelo, nos engañamos pensando que esto podría ser posible, al menos en parte.

A veces, como te pasa a ti, vives como si esto no fuera de la realidad, sino de ella. Solo una pregunta de ensueño. Sin embargo, no es un sueño sino… pesadilla. Sin embargo, nos engañamos erróneamente pensando que tan pronto como despertemos todo volverá a empezar como antes, y que Cual Una persona muy especial para nosotros. En realidad, ella nunca abandonó este mundo.

Es evidente que nuestra situación ha empeorado desde entonces. No aceptar la realidad Tal como está y no poder lidiar con eso después de eso. Heridas Se abren más y sangran profusamente. Pero cuando llega dolorY en caso Parodia, Ciertamente es muy poderoso e intenso y, a menudo, tan cegador que nos hace desearlo. Cambiar el curso de los acontecimientos.

Benedetta Parodi y su duelo duro y nunca superado

Y entonces ni siquiera podemos ir a cementerio Saludar y colocar una flor en la lápida. Ni siquiera si otras personas se ofrecieran a venir con nosotros. Tenemos miedo de sentirnos muy mal. No queremos renunciar a la evidencia.. Porque, seamos claros sobre esto, hasta que leamos ese nombre y título en la lápida y veamos esa imagen. no lo creemos. O más bien no queremos creerlo.

Eso parece ser todo para nosotros. Un giro del destino absolutamente impactante. Así que a veces soñamos con recibir una visita o una llamada telefónica de esa persona que ya hace tiempo que se fue, y sabemos que nunca podrá ser así. Vivimos anclados en los recuerdos.Releemos cartas y mensajes y miramos fotografías. Y eso es lo que hace Parodia. No puede hacer nada más y no sólo eso. piano.

“Estoy sufriendo…”, su dolorosa confesión

Hablando a muy ciertoEscrito por la maravillosa Silvia Tuvanen ¡Felicitaciones! Abrió su corazón especialmente en referencia a la muerte de su padre Eso destruyó su alma. ” estoy luchandoNunca pude ir a la iglesia a saludarlo. Mi madre no entiende esto. Esto es lo que pasa en la vida, pero… Me cuesta aceptar que no acepto algunas cosas”, reveló el bloguero gastronómico.

Está claro que sus hijos, y sobre todo su encantador marido, están a su lado incluso en los momentos más dolorosos y difíciles. Estamos hablando del periodista deportivo y querido rostro televisivo, Fabio Carissa, con quien fue marido permanente casi toda su vida. Los dos se volvieron cada vez más enamorados y socios y su amor ciertamente lo delató. ¡Felicitaciones! La fuerza necesaria para seguir adelante.