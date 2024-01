“Siempre debajo de mi casa donde solo está mi perro haciendo sus necesidades. ¿Por qué no vas a casa de Pozzolo? – Corriere.it

a Federica Banderalli

El cantante atacó al periodista porque estuvo varios días en Milán bajo el cobertizo del Citylife. El periodista respondió: “Los medios existen en las buenas y en las malas”.

“Paloma ahora es una estrella para mí por eso. cinco de la tarde Un periodista está apostado afuera de nuestra casa desde hace varios días esperando ver no sé qué, y Mirta Merlino tengo que decirte que si tu interés periodístico es la dureza de las heces de Paloma, hoy Paloma defecó semidura. Pero si mañana envías a tu corresponsal, te lo digo, porque a mi parecer mañana puede cagar tranquilamente, y entonces se espera que tengas una primicia, Mirta, se espera que una primicia. “Los mantendré informados”, dijo el marido de Ferragni mientras lanzaba A Polémica directa contra el periodista y el programa.

Entonces Fedez volvió a ser él mismo. Publicar siempre en Instagram Stories un vídeo del programa en el que el presentador se dirige en particular a él, que había bromeado poco antes de la polémica sobre la presencia de periodistas en su casa (“En mi opinión, fuera de la casa de Matteo Messina Denaro había menos Gente Oh Dios mío Prioridades de información italiana. En este clip de la transmisión, Merlino dice: “Fedez, con todo el gran respeto que te tengo, cuando estás en las noticias toda la vida y cuando los medios te ayudan mucho cuando las cosas van bien, lamentablemente. . Los medios existen en los buenos y en los malos tiempos.. El hecho de que su esposa esté bajo investigación por fraude agravado es una noticia”.

Y fue exactamente esta frase con la que conecté.

Nuevas historias para el cantante que respondió a las palabras de Merlino: “Mirta, a ti también te respondo con mucho respeto porque eres uno de los caballeros de la República Italiana por tu gran compromiso periodístico. En cuanto a mí, eres muy libre de venir a mi casa, por amor de Dios, como yo soy muy libre de reírme de las prioridades informativas italianas del momento, que pertenecen únicamente a Chiara Ferrani. Pero quería hacerte una pregunta, porque te considero un gran periodista: así como vienes a mi casa, donde lo único que puedes encontrar es a mi perro haciendo caca y de hecho te invito a que vengas mañana también para que podamos mira como hace caca Paloma, pero Por casualidad estabas en la casa del ex representante Pozzolo.¿Expulsado de su partido por disparar y utilizar la inmunidad parlamentaria para no realizar una prueba de pólvora? Porque es posible que no puedas encontrar excrementos de perro allí, pero sí algunos casquillos de bala. Ah, prioridades de información. Entonces, Mirta, francamente, para mí todo ese discurso de “me hice famoso por los medios” es una especie de chorrada, porque nos hacemos famosos con los deditos y el celular. Creo que esto es exactamente parte del inconveniente que te causamos. pero Tendremos la oportunidad de profundizar más en este tema, ya habrá tiempo.. Nos vemos mañana por la caca de Paloma, te llevo un café abajo”, concluyó Fedez.

En el episodio del 10 de enero, Mirta Merlino Volvió a responder a Fedez, sugiriendo nuevamente al corresponsal de la casa de Ferragni: “En sus palabras se ve cierto fanatismo y lo encuentro comprensible desde el punto de vista humano porque no es un momento fácil para él y para Chiara Ferragni. ” Mirta dijo entonces: “Su esposa ha sido investigada y es nuestro deber hablar de ella, sigue siendo nuestro deber profundizar en los temas que se consideran, desde el punto de vista social, económico, social y judicial en esta etapa”. , cuestiones de importancia”. Es de no poca importancia.” Luego concluye: “Por lo demás, me gustaría decirle a Fedez que estamos aquí con la lista de preguntas, si él o Chiara quieren hablar con nosotros, son bienvenidos aquí en el estudio. pero también en su casa porque nuestro corresponsal todavía está allí. “Allí”.