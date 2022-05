Gesto romántico de Ida Platano (vídeo)

Riccardo Guarnieri acepta la invitación de Ida Platano tras los últimos enfrentamientos con hombres y mujeres, en un romántico gesto a su ex novia.



Durante los últimos episodios de hombres y mujeres, Mirando Ricardo Guarnieri Menos convencido por su idea de no querer darle otra oportunidad, Ida Plátano Terminó siendo completamente desequilibrada acerca de sus sentimientos por su exnovio. como el, ricardo Decidí responder sin dudarlo con un Gesto romántico e invitación a cenar. Que todos los amantes del programa Canal 5 Esperan ansiosamente.

Hombres y mujeres, Ida ha ganado: ¡Ricardo la invita a cenar!

espalda Ricardo Guarnieri para hombres y mujeres levantó las esperanzas de los fanáticos, especialmente cuando Ida Plátano Definitivamente está conmocionada y feliz de poder vivir con su ex novio después de dos años. La reacción de la dama de Brescia no pasó desapercibida, aunque no tardó en dejar en claro que ya no la amaba ricardo, sin dejar de ejercer todo su encanto. Una excusa que nadie creería, definitivamente no Tina Cibulari que se tiró varias veces Idaacusándola de conocer a Marco solo para distraer a todos del hecho de que todavía tiene un amor perdido. ricardoen represalia por el hecho de que Apulia se había interesado por él gloria nicoletti.

Después de algunas semanas de estancamiento, han aparecido los últimos episodios. hombres y mujeres Sucedió lo inimaginable. ricardo se sentó frente a Gloria, admitiendo que estaba molesto por la forma en que terminó su relación y que quería volver a intentarlo, ya que se estrelló contra la pared. Cuando salió el romano Guarnieri Sin demasiados cumplidos, destacando que le interesa el conocimiento. fabio Y no quieres volver ricardo De repente se permitió ir al estudio. El caballero Se abandonó en un ataque de lágrimas en los brazos de Ida.después de escuchar una canción que le recuerda su propuesta de matrimonio con la dama de Brescia, y así sucesivamente. árbol de plátano Tuvo el coraje y le pidió que empezara de cero.

ricardoSin embargo, repentinamente se endurece y niega querer volver a la sociedad con Ida, lo que provoca la dura reacción de la señora que lo envió a ese país dejando el estudio. Poco después, los caballeros fueron en el trono Se encontraron teniendo que enfrentar el espectáculo y en el camino Gemma Galgani hizo impactantes descubrimientos sobre MaurizioY ricardo Le hizo un gesto muy romántico a Ida, entregándole un ramo de rosas e invitándola a cenar. ¿Qué pasó entre los dos fuera de las cámaras? Lo sabremos en los nuevos episodios de hombres y mujeres encima Canal 5.

