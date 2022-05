“Agresión sexual de tres hombres”. Kevin Spacey acusado en Inglaterra – Corriere.it

desde renato franco

Las acusaciones se producen después de una revisión de las pruebas recopiladas por Scotland Yard en el curso de su investigación.

El 29 de octubre de 2017, como parte del caso Harvey Weinstein, el actor – Dos veces ganador del Oscarcomo personaje secundario de Los sospechosos de siempre En 1996 y como protagonista de una novela Belleza americana en 2000 – Acusado de acoso sexual por Anthony Rapp Por un hecho que data de 1986, cuando Spacey tenía 26 años y Rapper solo 14: poco después de que estallara el caso, Spacey sale declarando su bisexualidad y se disculpa con Rappe, alegando, sin embargo, que no recuerda lo sucedido. Sin embargo, en este punto, el puente del silencio se rompe y comienzan a fluir. Acusaciones de todos lados: Ocho tripulantes desde casa de papelEl hijo del actor Richard Dreyfus y la periodista Heather Unruh (más tarde archivada) anunciaron que Spacey abusó de ellos, mientras que los otros casos se remontan al período (2004-2015) cuando el actor era director artístico del Old Vic Theatre de Londres. Luego, el actor decidió detener de inmediato sus actividades para tratar la adicción al sexo, pero nuevas acusaciones en su contra provienen de Ari Behn, el ex yerno del rey Harald V de Noruega y de un masajista que le dice al Tribunal Superior de Los Ángeles que Spacey estarán Intenté ofenderlo en 2016 en Malibu.