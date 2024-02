Documento 3: El sacrificio de Agnesi (por Andrea)

Tras la suspensión impuesta por el Festival de San Remo. El documento – en tus manos Vuelve y no hay nada para nadie. En los dos nuevos episodios emitidos en Rai1 el 15 de febrero, asistimos a dos puntos de inflexión inesperados. La primera es la transformación. Andrea Fanti (Lucas Argentero) en un médico frío y despreocupado con sus pacientes, tal como lo era antes del accidente que borró su memoria de los últimos años de su vida, el segundo y La revelación que le hace Agnesi (Sara Lazzaro) le hace dejar de descubrir la verdad sobre lo que hizo en el pasado reciente. Pero vayamos en orden. Tras suspender la estimulación eléctrica tras descubrir que ha creado un falso recuerdo capaz de protegerlo de algo extremadamente doloroso y más grande que él mismo, Doc se arremanga e instintivamente piensa en construir un muro entre él y los demás.

Decepcionado de sí mismo por no poder llegar al final, Doc decide sacar tanto a los pacientes, al departamento como a Julia (Mathilde Giulli), Que finalmente la encontró de nuevo después de mucho tiempo y prometió no dejarla ir nunca más. En Ambrosiano todos se dan cuenta de que Doc no es él mismo, pero no entienden por qué: con sus estrechas relaciones, La mirada ceñuda Con respuestas frías y apresuradas, desprovistas de cualquier forma de simpatía, nuestro héroe no tarda en comprender que se está comportando mal, motivo que le impulsa a revisar su comportamiento y empezar a dedicarse nuevamente a un paciente, haciendo un esfuerzo por hacer lo correcto.

Mientras tanto, sin embargo, El gran misterio que aún acecha En esta tercera temporada de la serie Rai producida por Lux Vide, su influencia continúa: ¿Qué no puede recordar Fante? ¿Y por qué Agnese y el profesor Bramante (Diego Cinta) están dispuestos a hacer cualquier cosa para que él no recupere ese recuerdo? Todavía no sabemos la respuesta, aunque lo cierto es que Agnesi preferiría sacrificarse para proteger a Fante de ese recuerdo. Al final del episodio, la mujer le confiesa a Andrea que en 2011, durante su estancia en Nueva York, el hombre descubrió su romance con Bramante.: El acontecimiento que le impulsó a regresar temprano a Milán. Andrea reacciona a la noticia con desdén y sorpresa, sobre todo porque Agnesi ha intentado ocultar estos detalles durante mucho tiempo. La relación entre las dos partes.Está claro que la mujer eligió dolorosamente contarle detalles tan íntimos para que él dejara de descubrir la verdad. ¿Vale la pena?