4 restaurantes, amenazas al propietario del restaurante de Mantua Ecla Visconti

Lo que debería haber sido una experiencia divertida y con potencial de crecimiento podría convertirse en la participación en los cuatro restaurantes del programa.





¿Qué pasó con el dueño del restaurante Mantua?

Ecla Visconti Fue víctima de una lluvia de ideas tras participar en el programa 4 restaurantes que dirigió Alejandro Borghese Transmitido por Sky. En entrevista con República, la dueña del restaurante explicó que su vida cambió tras su participación en el programa. Cientos de usuarios en las redes sociales y en tripadvisor La llamaron para criticarla, incluso violentamente. Se lanzó contra ella una verdadera campaña de odio por sus juicios, considerados demasiado duros hacia sus compañeros. Durante los días que pasamos juntos Comer También fue muy dura con otros competidores, como ella misma explica: “¿Si pudiera volver atrás? No, no habría hecho esas declaraciones en un tono tan severo, ni siquiera si fueran sobre un programa de televisión. El odio de la gente me asustó y me dolió: hace dos días que no duermo”. ” La relación con los demás restauranteros es excelente, tanto es así que los demás concursantes del programa se unieron para expresar su solidaridad.

Tripadvisor bloquea reseñas

Tripadvisor ha cerrado las reseñas en la página del restaurante Rigoletto Porque están invadidos por mensajes que no son reseñas en absoluto. “Debido al reciente evento – Leemos en la plataforma – Si algún elemento atrae la atención de los medios y provoca una afluencia de reseñas que no describen una experiencia de primera mano, hemos suspendido temporalmente la publicación de nuevas reseñas para esta lista. Además de los mensajes recibidos en el sitio web de TripAdvisor No Ella fue el objetivo de los haters en las redes sociales y a través de llamadas telefónicas. Una persona incluso la amenazó con ir así al restaurante. “Le haría pasar un infierno”.

Solidaridad con otros dueños de restaurantes

Ante ataques tan inesperados, hubo una verdadera manifestación de solidaridad con Ecla. Entre los primeros en apoyarlo se encuentran otros competidores: Chico Saccanipropietario del Giallo Zucca ganador José Magdalena Del restaurante Materia Prima e Leonardo Cosi, dueño del bar Al Gallo's. Los tres se reunieron para tomar un café, lo que indica su cercanía. la fecha que Comer Sin embargo, no tuvo fuerzas para participar.