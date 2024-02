“No volveré a decir 'Siempre es mediodía'. ¿Muerte de Giovanna Pedretti? No me disculpo” – Corriere.it

“Todo nos fue dicho a mí y a Selvagia, desde todos los canales, después del suicidio del restaurador de Lodi”, dice el blogger gastronómico y socio de Lucarelli.

En el vídeo reconstruye paso a paso lo ocurrido desde el 12 de enero, día en que comenzó a difundirse la historia de la reseña publicada por el dueño del restaurante. Explicó que cuando la historia ya era de dominio público y también se publicaba en periódicos impresos, decidió investigar el caso, que calificó como “una noticia con una imagen inestable de la verdad”: “Veo la reseña, Me parece falso”. Escribo esto, pero cuidando de censurar el nombre de la pizzería, el nombre del propietario e incluso el lugar – continúa Biagiarelli -. Esto es porque Sentirse expuesto No se pretende negar ni exponer a una persona común y corriente al ridículo público, como se ha escrito a menudo en los últimos días. Pero significa deconstruir una noticia, especialmente si tiene circulación nacional, y criticar el trabajo del periodismo cuando se alimenta de noticias no verificadas, monetizarla haciendo clic en artículos que fácilmente pueden causar descontento. Luego continúa: “Al día siguiente suceden algunas cosas, sin ningún orden en particular”: la policía llama al propietario de una pizzería en Lodi para que le ayude a localizar al autor de la reseña, pero, como dice el blogger gastronómico en el vídeo – ella no puede hacerlo. “Luego fue interrogada por un noticiero y por un periodista de un diario nacional, y le aseguré que ese comentario era completamente cierto y que, en referencia a mi post y a mi compartir de Selvagia, nunca esperé provocar tal odio. Biagiarelli continúa en un largo video en las redes sociales: “Me acusan de mentiroso y villano en la prensa nacional sin ningún motivo. Llamé a la dueña para escuchar su historia y darle el derecho de responder o incluso retractarse si mi se demostró que el trabajo estaba mal, pero no fue así y me gustaría señalar que la llamada fue en un tono amistoso y que la señora repitió varias veces que había ido “a la comisaría por la tarde para hablar de estos eventos.”

«No puedo y No quiero Pedimos disculpas por el fallecimiento de Giovanna Pedretti : Si hubiera hecho eso, habría sido uno de los que habrían aprovechado su muerte para rehabilitarme. No volveré al programa de Rai 1a ¡Siempre es mediodía!“Las condiciones no están dadas”, dice. Vídeo largo publicado en Instagram. .

“Me criticaron mucho por esa llamada telefónica – añade el blogger gastronómico – peroEl artículo 21 de la Constitución otorga libertad de expresión a cualquier ciudadano. Les recuerdo que la denuncia del caso del conserje fue realizada por un ciudadano común y corriente”. Luego se anunció que el restaurador de Lodi se había suicidado y, a partir de ese momento, explica Biagiarelli, “Selvagia y yo recibimos amenazas de muerte, y nos inundaron los mensajes de odio lanzados por la prensa, la radio y la televisión, que inmediatamente… Y de hecho, dos semanas después afirmaron que nuestras acciones eran directamente responsables del suicidio del dueño de la pizzería”. La acusación, continúa Biagiarelli, es la de desatar un “molestia social sobre la señora y su pizzería”. “Una de las tantas mentiras que se cuentan sobre esta historia es que tuvo que molestar a una agencia de comunicación llamada Arcadia, para buscar rastros de esta sátira social. Increíblemente no hay nada. No queda rastro de esta montaña de odio hacia Malik Ferry, que en cambio tenía un 90% de sentimientos positivos, prácticamente un referéndum. Y personalmente logré no ver ningún insulto en su página, como máximo una docena de comentarios escépticos. No hubo transferencia de seguidores de mi perfil o del perfil de Selvaggia a la página del restaurante”, especifica el blogger gastronómico.

“A Selvagia y a mí nos contaron todo, por todos los canales.». Y en ese punto del video Se muestran clips de programas de televisión y radio e intervenciones en redes sociales.Y publicaciones y artículos en los que escuchas opiniones de personas que critican su posición.

Y luego, prosigue Biagiarelli, aunque otros profesionales también investigaron interrogando directamente al dueño del restaurante, “el notorio estigma de incitación al suicidio está reservado sólo para mí y para mi pareja, aunque no existe tal humillación social hacia el dueño del restaurante”. Las palabras del bloguero gastronómico llegan a su fin: “Detrás de esta farsa mediática, sí, hay diferentes razones y diferentes instigadores. Pero ese no es el punto, también porque Ni Selvagia ni yo entramos en ninguna discusión sobre el suicidio.De ninguna manera rechazo cada invitación de la prensa, de la televisión, incluso la que llegó, mientras seguíamos hablando de ello en televisión, para entrar en la vida y la mente de esta señora con el supuesto de saber lo que estaba pasando. en su cabeza. La historia del suicidio ha sido analizada por todos, en cualquiera de sus formas, y muchas veces contradice los indicadores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud al respecto. Hay formas en las que se puede o no hablar de suicidio. Cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Mientras se nos acusaba de hacer algo que no se podía hacer, nadie, actores, bailarines, modelos y no periodistas, podía discutir algo que, según la misma lógica, debería preocupar a la mayoría de investigadores y psicólogos.

Biagiarelli recurre una vez más al periodismo tradicional, citando algunos casos que suscitaron debate en las semanas posteriores al caso del restaurante y que, según él, indican un comportamiento incorrecto, como el caso de la mujer que dejó a su hijo en el hospital (fotos publicadas algunos informativos y periódicos). “Podría continuar. Pero no lo haré. Sólo me gustaría hacer una pequeña consideración personal: muchos me han acusado de carecer de humanidad excepto de mí mismo”. No puedo ni quiero disculparmeComo muchos me han sugerido fuertemente, por la muerte de Giovanna Pedretti, cuyo suicidio claramente me duele como ser humano. Porque si lo hubiera hecho, habría sido una persona más utilizando su muerte para su propio beneficio, en mi caso para rehabilitarme, esparciendo cenizas sobre mi cabeza y suplicando clemencia en la plaza pública. Prefiero mantener el estigma, la duda, la desconfianza, que intentar el camino de la piedad y afirmar algo en lo que no creo. Y Aceptaré con calma todas las consecuencias de esta elección.. Aprovecho para informarles que lamentablemente ya no están las condiciones para que pueda retomar mi rol. ¡Siempre es mediodía!, así que ya no me verás ni a mí en el aire. Sin embargo, quisiera agradecer a todos los que nunca dejaron de mostrarme cariño, y fueron muchos, porque aunque el intento de destruirme casi tuvo éxito, me aferré casi a eso y a la solidaridad de muchos que entendieron que juego sucio. el estaba jugando.”

Publicaciones en las redes sociales

Lorenzo Biagiarelli publicó su libro La primera publicación sobre la historia fue el 12 de enero.: En el programa, un blogger gastronómico dice que la reseña de la que se habla es falsa, justificando su afirmación con detalles que no se ajustan a la historia (línea de reseña, escritos, mensajes, etc.). Al día siguiente, 13 de enero, explicó que llamó a la dueña de la pizzería “para pedirle aclaraciones”. La tarde del 14 de enero llegó la noticia de que la propietaria del restaurante, Giovanna Pedretti, había sido encontrada muerta: las investigaciones demostraron que se trataba de un suicidio. Al día siguiente, Biagiarelli no apareció, como es habitual, en el programa de Antonella Clerici emitido en Rai1. La locutora explicó su ausencia diciendo: “Esta mañana Lorenzo no está con nosotros, como ustedes saben estuvo metido en la noticia y decidió quedarse en casa y estará con nosotros en los próximos días”. La bloguera gastronómica escribió en las redes sociales: “Lamento mucho el fallecimiento de la Sra. Giovanna y mis pensamientos están con su familia. Lamento que pienses que buscar la verdad puede tener estas consecuencias. Quisiera rechazar enérgicamente las acusaciones de “odio social” y de “tormenta sucia” porque, en estos dos días, Madame Giovanna no recibió más que elogios y declaraciones de agradecimiento por parte de la prensa, y sólo algunos intentos exiguos y cansados ​​de recuperarla. -Establecer la verdad que, en todo caso, no tiene ni tendrá nunca el mismo poder. Sólo te invito, si realmente crees que Lady Giovanna se quitó la vida por un “odio social” inexistente, a pensar en el concepto de verdad. Si todos los que intentan restablecer la verdad de una historia, ya sea grande o pequeña, temieran esta conclusión, entonces en ese momento tendríamos que cerrar todo, los periódicos y las redes sociales. En las semanas siguientes, Biagiarelli nunca volvió al caso Giovanna Pedretti, pero continuó publicando ocasionalmente, hablando de la polémica sobre la Pasta Romo tras la visita de Matteo Salvini a la fábrica de pasta, de las recetas que había probado en casa y de los monólogos de San Remo y Teresa Mannino, sobre la objeción del tractor. Hasta hoy, cuando decidió volver a la historia del dueño del restaurante.