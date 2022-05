Ser normal es bueno y Belén Rodríguez revela lo que ama de ella

Stefano Di Martino fue el invitado del último episodio de Le Iene. El conductor disertó sobre la importancia de la normalidad como medio para alcanzar una felicidad auténtica y duradera. La reacción de Belén Rodríguez y la paradoja de Teo Mamukari. stefano di martino Fue invitado en Italia1 hienaspor lo que se encontró en el escenario a unos pasos de él. Belén Rodríguezquien ha estado con él durante las últimas semanas clara afinidad. Teo Mammucari nunca perdía la oportunidad de burlarse de ello. Incluso antes de que De Martino entrara al estudio, se burlaba de Argentina: “Vi a Stefano Di Martino detrás del escenario con corbata, vestido como una hiena. ¿Por qué no vienes? ¿Tienes miedo? Ven con Stefanino. Tiene miedo porque es la tercera rueda. Lo destruiré, lo juro”. Respuesta de Beilin: “Está por llegar. Pero la tercera rueda de qué, Teo, ¿pero eres un glionetto?”. Monólogo de Stefano Di Martino Stefano Di Martino estuvo entre los invitados del último episodio de Le Iene, que se emitió el miércoles 25 de mayo. El director organizó un monólogo en el que intentó señalar cómo los modelos inalcanzables de belleza, riqueza y fama conducen a la frustración y la ansiedad. Todos deberían aprender a apreciar el valor de la normalidad. Solo de esta manera podremos finalmente alcanzar la felicidad duradera y verdadera. Este es el texto de su discurso: “Hoy en día, quien se expresa en público está necesariamente invitado a hacer algo especial, único e irrepetible. Pero al fin y al cabo, ¿por qué? Vivimos en una ‘Feria Superlativa’: los invitados siempre son extraordinarios, los espectáculos siempre emocionantes, los expositores Siempre es “lo mejor”, los libros siempre son los “mejores” vendedores, ¡y las noticias siempre son impactantes! Incluso decir un simple “sí” o “no” se convierte en “absolutamente sí” y “en absoluto”. En estas transgresiones ampliamente repetidas se crean arquetipos inalcanzables de belleza, fama y fortuna. Esto puede generar ansiedad y frustración para quienes aspiran a metas sugeridas por medios y redes sociales que nunca alcanzarán. Pero hay un antídoto para la inflación superlativa, y esta es la gramática. Sígueme: la gramática distingue el superlativo en dos tipos. Hay un superlativo absoluto: hermosa, muy rica, muy famosa. Pero esta preferencia absoluta es un dictador, es incomparable. es autoritario. También es desagradable y nos pone bajo estrés. Por otro lado, me gusta el relativo superlativo. Preferencia relativa democrática. Porque en lugar de decir “tan rico, hermoso, tan famoso”, dice, “el más hermoso, el más rico y el más famoso”, dice. Acepte los términos de la comparación. Él es uno de nosotros. Entonces, si con el superlativo tienes que ser “hermoso”, con el superlativo puedes ser el “más hermoso” de tu zona: el padre más hermoso para tu hijo, la preocupación más rica por tu ser amado y el más famoso después del fútbol con amigos. ¡El orden es importante! Sin ella, y sin el término comparación, lo excepcional no puede existir. Ser normal es algo bueno. A menudo te gana la amistad, el respeto y el amor de quienes te rodean. Y en todo caso, no creas que es tan fácil: también lo dijo Lucio Dalla: una tarea extraordinaria, escúchame, ser un natural. Cada uno a su manera”. El comentario de Belén Rodríguez Inmediatamente después del monólogo de Stefano De Martino, dejé espacio para el comediante Eleazaro Rossi, quien se preguntó qué vio Belén Rodríguez en la conductora y bailarina. Haciendo la pregunta a la persona en cuestión, Teo Mamukari respondió: “¿Qué le pasa a Stefano Di Martino? No sé, es tan lindo”. Entonces ella se echó a reír. READ Gianluca Costantino nuovo concorrente del GF Vip?/ ​​​​Chi è: modelo y entrenador personal

“Nerd de la cerveza en general. Ninja independiente de las redes sociales. Aficionado al alcohol incurable. Propenso a ataques de apatía”.