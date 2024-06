El “caliente” Bonolis hace sonrojar a Tuvanen

Hoy – domingo 2 de junio – Verissimo – Vuelve Le Storie en Canale 5: Paolo Bonolis es grosero con el presentador: “¿Estás haciendo el amor con tu marido?”: Qué veremos



Esta tarde -domingo 2 de junio de 2024- regresa a la televisión Muy cierto – historias, Presentado por Silvia Tuvanen. Tras la conclusión de la edición 2023/24 que finalizó la semana pasada, Canale 5 continúa su ciclo de emisiones con una serie de episodios. mejor que, la oportunidad propicia para repasar algunas de las entrevistas más famosas de la temporada que acaba de finalizar. Conozcamos juntos a los personajes importantes que serán los héroes del episodio de hoy.

Tan cierto hoy (domingo 2 de junio): invitados y avances

En el próximo episodio de historias muy reales, retransmitido el domingo, nos esperan nuestros queridos invitados. Entre estos se encuentra el famoso trío musical. Vuelocompuesto de Piero Baroni, Ignazio Bochetto y Gianluca Ginoble, será el protagonista de una entrevista imperdible. el grupo, Son conocidos por sus extraordinarias habilidades vocales y su asombrosa química artística.Recientemente celebró el 15º aniversario de su carrera, aunque varios rumores sobre su inminente ruptura han tomado protagonismo en los últimos meses. El tema fue abordado por los tres tenores en el salón de Verissimo, con palabras muy claras: “Il Volo no está dividido, dimite”, dijo Piero Barone a Silvia Tovanin. Mientras que Gianluca Ginoble explicó una pequeña pelea que tuvo con Piero durante una entrevista radial: “Estamos juntos todos los días, a veces nos olvidamos de las cámaras, no queríamos discutir, pero aunque haya alguna discusión, esto pasa en todas las familias. .”

Otros invitados confirmados

Otra pareja muy esperada en el stream es la que formó Francesca Tocca y Raimundo Todaro, Dos caras conocidas del programa amigos. No solo unidos De la pasión del bailePero también a través de un fuerte vínculo familiar, los dos bailarines compartirán con Sylvia Tufan los sentimientos y la dinámica de su vida profesional y personal. En la entrevista anterior del presentador, Raimundo Todaro había narrado algunas experiencias personales. Como la disputa con su esposa ocurrida durante un episodio de Friends.

Después de la actuación de su alumno Giovanni, Todaro había criticado la falta de apoyo profesional Durante el entrenamiento dijo:Si estoy en la sala, puedo marcar la diferencia para él”.. Esta afirmación generó una discusión con Francesca Tocca, quien lo invitó a reflexionar sobre sus palabras. Entonces Raymundo anunció:Te explicamos detrás de escena. “Todo está bien, pero mantengo mi opinión”. Francesca Tocca se ha unido al reparto de la película amigos En 2015 Como bailarina especializada en danzas latinoamericanas, Comparte no sólo escenario con Raimundo, sino también una intensa y apasionada vida familiar. Durante la entrevista también hablarán de su ruptura, que se produjo en medio de una crisis matrimonial bastante larga, y de la posterior decisión de volver a estar juntos: “Todo iba bien entre nosotros, pero luego muchas pequeñas cosas empezaron a cambiar nuestra relación. .” “Llegamos al punto en que nos reunimos por la noche y ya no nos hablamos más, así que rompimos”, dijo Francesca. “Traté de seguir adelante, traté de negar que todavía la amaba, pero no pude hacerlo porque todavía la amaba”, agregó Todaro. Ahora los dos han vuelto a ser una pareja muy unida: “Ahora es mejor que antes porque hay más conciencia, somos más adultos, hablamos. Hoy por fin estamos discutiendo”. Y las cosas van bien Francesca planea volver a ser madre Después del nacimiento de Jasmine, pero no inmediatamente: “Cuando me apetezca, me gustaría volver a ser madre, pero ahora no es el momento adecuado. Quería tanto a Jasmine que me gustaría volver a experimentar el mismo sentimiento. Estoy esperando el momento adecuado.”

Hoy en Verissimo, Bonolis y La pregunta embarazosa de Silvia Toffanen

Por último, hoy Verissimo también presentará la entrevista a Paolo Bonolis, a quien Silvia Toffanen recibió en su salón el pasado mes de noviembre. El presentador rumano hablará de su vida profesional (en el momento de la emisión se emitía la última edición de Chow Darwin) pero sobre todo de su vida privada, con historias sobre la familia, los hijos, los nietos y un segmento muy esperado también sobre Sonia Bruganelli. , la exmujer de la que se separó el año pasado. “Así es la vida, hay cosas que cambian y se quedan. Quién sabe qué pasará, la vida está llena de sorpresas…” Luego se invirtieron los papeles y Bonolis hizo una pregunta “candente” a Silvia Tuvanin sobre la esfera íntima con su marido Pier Silvio Berlusconi: “El cuerpo también es importante. ¿Sigues haciendo el amor con tu marido? El locutor respondió que sí, con un poco de vergüenza.

Dónde y cuándo ver el episodio.

El nuevo episodio de Muy cierto – historias Se retransmitirá hoy por Canale 5 domingo 2 de junioempezando desde 16.30 horas. Las entrevistas realizadas por Silvia Tuovanen también serán visibles simultáneamente y bajo demanda en la plataforma Mediaset Infinity, reembolsable en cualquier momento. Un evento verdaderamente imperdible.

