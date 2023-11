Gran Hermano 16 de noviembre: nominados, salidas, nuevas incorporaciones y el juicio de Alex Schweitzer

Un nuevo competidor, una persona que ha abandonado la casa al retirarse del juego y seis inquilinos en riesgo de ser eliminados: este es el saldo de la casa Jueves 16 de noviembre, episodio de Gran Hermano. Episodio que empezó con uno. Malas noticias para Alex Schweitzer Y sus admiradores: el descuento por descalificación que le hubiera permitido participar en los próximos Juegos Olímpicos no llegó de la AMA. Lo que significa, de hecho, Una carrera de alto perfil está llegando a su fin. Para peatones.

La decisión también fue anunciada previamente durante el episodio. Giampiero Moginitambién fue aceptado por el hermano mayor, quien Deja el reality show Dirigida por Alfonso Signorini. Entonces el periodista abandonó el juego. ¿la razón? Mugenyi tiene que terminar de escribir el nuevo libro Para finales de diciembre. Entonces no hay nada nuevo para él. Pero el compromiso ya está previsto.

Los nominados durante el episodio del lunes 13 de noviembre son: Anita Ulivieri, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Rosie Chen y Massimiliano Varese. Una nominación sin precedentes, una nominación para el episodio final. De hecho, el lunes 13 de noviembre no se había nominado ningún candidato y, por lo tanto, no se había concedido inmunidad a ningún contendiente. El resultado fue una imagen completa del equilibrio del hogar, incluso si el hecho de que las mujeres pudieran votar sólo por las mujeres y los hombres sólo por los hombres no afectó en modo alguno las elecciones de los inquilinos. Él es Primero fueron rescatados: Ciro Petrone, Massimiliano Varese, Grecia Colmenares y Rosie Chen. Beatrice Luzzi y Anita Olivieri fueron anunciadas dos de mis favoritos Del público. Por lo tanto, son inmunes y están a salvo de la próxima eliminación.

Durante el episodio del jueves 16 de noviembre de Gran Hermano, la audiencia finalmente presenció Nueva entrada de nosotros Competidor en casa. Finalmente, no por el personaje en sí, sino porque esta inclusión se retrasó dos veces. perla fatero, ex novia del competidor Mirko Brunetti, se convirtió a su vez en competidora del reality show. Es probable que a estas alturas también pueda entrar a la casa en los próximos días. Greta RossettiLa actual novia de Brunetti.

Nominaciones: Los dos inquilinos votados por la transmisión serán anunciados como los mejores inquilinos y, por lo tanto, inmunes en el episodio del lunes 20 de noviembre. Los candidatos son Grecia Colmenaris, Rosie Chen, Letizia Petris, Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi y Paolo Masella.