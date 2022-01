Stella, estilista Alex Belli “Siamo anche amanti”/ “Con lui e Delia sessualità libera”

Alex Belli l’ha nominata spesso al Grande Frateello Vip 2021 per spiegare il suo “amore libero”. Ci riferiamo a estela, amica e assistente dell’attore. Anche lei scende in campo nella storia infinita del triangolo tra Alex Belli, la moglie Delia Durán mi Soleil Sorge, conosciuta nel realidad. Lo fa por un motivo ben preciso: «Difenderlo, sia a livello umano, che professionale, perché sono stufa di sentirlo definire un manipolatore». Ne parla a Libero, partendo da una premessa: lei collabora come stylist con Alex Belli. «Ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo AlterEgo per la creatività come photografo di moda. Abbiamo gli stessi interessi artistici, la moda, la musica, i viaggi solo per citare alcuni settori che ci accomunano».

Quando spesso si è trovato a dover descrivere il suo rapporto con Soleil Sorge, Alex Belli ha fatto riferimento proprio a Stella, asistente de axbstudio con cui condivide da una década amicizia, lavoro, complicità ma evidentemente anche idee in merito all’amore. «Dobbiamo capire che ognuno di noi può avere un suo punto di vista e quello di Alex è che l’Amore vuol dire libertà e non ownso», spiega ai microfoni de Francesca Lovatelli Caetani.

«Anche se una persona è sposata, o fidanzata, può amare lo stesso un’altra persona chiaramente en formato diverso», agregado estela. El asistente de Alex Belli fa l’esempio dell’arte e della musica, pur nella consapevolezza che comunque la gente fraintende l’amico. Ma nell’intervista rilasciata a Libero cita anche Delia Duránespiando che «ha semper capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diversity sfaccettature, come del resto lo è anche lei». A proposito del loro rapporto, afferma: «Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro».

Dunque, è Stella a far chiarezza sull’amore libero: i due sono sentimentalmente legati, ma hannoun rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre». E Delia Duran l’ha sempre accettata: «Non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni, e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica». Porque come libera, la estilista de Alex Belli è anche esplicita: «Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia».

In merito al bacio tra Alex Belli mi Soleil Sorge Alabama Grande Frateello Vip 2021, per la collaboratrice del primo andava accettato come l’espressione dell’alchimia e della passione di due persone affini. Un concetto che non è particularmente condiviso, infatti non è semplice trovare persone che abbiano questa stessa idea di amore libero. «Io non sono sposata o fidanzata perché non ho ancora trovato un uomo abbastanza evoluto, ma amo. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia». Nell’amore libero ci si innamora delle persone e della loro energia, non vi è il concetto diposeo. «Cosa sia successo sotto le lenzuola non so, se hanno giocato o no», spiega estelasecondo cui è frutto della loro complicità e amicizia.

Quella de Delia Durán non è semplice gelosia, ma paura della complicità tra il marito e la coinquilina. «Non vi nascondo che anch’io ho avuto un pizzico di gelosia a vederli cosi affini e tutte le volte che Alex faceva il mio esempio a Sole per spiegare alcuni passaggi della sua vita fuori dalla casa mi identificavo ma quest in loroè,». Infine, Stella nell’intervista ai microfoni di Francesca Lovatelli Caetani assicura che in questa fase l’attore vuole isolarsi, essendo stufo di etichette. «Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del poseo e del sesso».

