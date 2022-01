“¡Suficiente! ¡Estoy roto, no puedo soportarlo más!”

Lulu quiere sabotear el Gran Hermano Vip, esto es lo que pasó en la casa.

Mañana, viernes 28 de enero de 2022, un nuevo episodio de gran hermano vip. Mientras tanto, Lulu Selassiè fue literalmente abandonada Sophie Codegoni y Federica Calmi revelaron que estaba realmente cansada de escuchar cada transmisión en vivo de “química del arte” Entre Alex Bailey, Delia Doran y Sully Sorge.

Lolo Selassie contra Alex Bailey, Soleil Sorge y Delia Duran

Lulu decidió sabotear al Gran Hermano Phoebe. ¿Razón? La joven princesa está cansada de escuchar. alfonso signorini Habla sobre la mayor parte del episodio del triángulo amoroso que nació en casa entre Alex, Sully y Delia: “Creo que ya es el episodio del viernes. Hablarán un poco sobre las radios que hicimos. Luego comenzará lo mismo. Digo, pero ¿por qué no nos dejan a todos en la habitación excepto a ellos y se ponen a ¿A la sala de estar cuando terminaron? Llamaron cuando lo hicieron, porque no puedo soportarlo más “.

“Cuando hablan de 3 sobre ellos, me gustaría golpear algo en la cabeza. Suficiente, lo digo en serio, no puedo hacer eso. Alex tuitea sobre ***, chicas, no puedo soportarlo más más.” […] En mi opinión, los tres estuvieron de acuerdo antes, diría que está claro que lo hicieron” sigue adelante Selassiedice Biccy, se dirige a sus compañeros de juegos.

Leer también

Estalló una pelea entre Manila Nazzaro y Solei Sorge

Una idea como mencionas lulútambién compartido por Manuel Portozzo: “…al principio siempre era muy diplomático, pero el mes pasado no le importaba y decía todo. Ya está cansado de todo, de todas estas tarántulas ridículas aquí. Inventaba cosas, porque me confesó que él pensaba fue algo planeado desde el principio”.

Entérate de las últimas noticias sobre Hermano mayor.