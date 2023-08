Eventos del sábado 12 y domingo 13 de agosto de 2023

El fin de semana de mediados de agosto, que se anticipa al 15 de agosto y que, para muchos, se convierte en un puente de 4 días. El sábado 12 y el domingo 13 de agosto, muchos romanos dejarán la capital para sus ansiadas vacaciones, pero muchos más regresarán a Roma, deseosos de vivir un fin de semana que aún tiene sabor festivo.

Estate Romana 2023: programa de eventos del 9 al 22 de agosto

Aquí hay 13 eventos que no debe perderse el sábado 12 y el domingo 13 de agosto en Roma y sus alrededores:

este es el pais de las maravillas

En Roma continúa el éxito de “This is Wonderland”, el evento que iluminará el Giardino delle Cascate en el lago Eur durante todo el verano. Un camino narrativo que rastrea y trasciende los límites del arte de exhibición y trae la magia de la luz al escenario. El famoso jardín permanecerá extraordinariamente abierto de 19:00 a 02:00 para transformarse como por arte de magia en un vívido cuento de hadas de uno de los más bellos clásicos de la literatura: Alicia en el país de las maravillas. Una reinterpretación completamente nueva de This is Wonderland, que comienza con las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si Alicia nunca regresara? ¿Y si el final de este sueño no es uno, sino múltiple? ¿Y si todavía los estuviéramos viviendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

pescado y vino

De Itale Roma está Fish & Wine, la cita gastronómica de la ciudad, en la tienda Ostiense en Piazzale 12 Ottobre, que estará abierta todos los días, de lunes a domingo, de 9 a 24 h. En los tres restaurantes Eataly, puedes disfrutar de muchos platos de pescado y combinaciones que se suman a la carta clásica. Todos los días será posible degustar platos preparados para la ocasión, acompañados de los mejores vinos de la tierra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Michelangelo Pistoletto. Infinito”

Para quien quiera dedicar tiempo a la cultura, el fin de semana de mediados de agosto se realiza el ciclo “Michelangelo Pistoletto. Infinito” en Chiostro del Bramante. Cincuenta obras y cuatro grandes instalaciones son site-specific. Casi 60 años de arte, casi 90 años de vida. Una pista narrativa completa y maravillosa. Ciertamente no es una exposición tradicional sino más bien una historia, una experiencia que te lleva a través de las obras emblemáticas de Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) -desde la fecha hasta la última, de 1966 a 2023- en un apasionante viaje por la poesía y el mundo, las muchas mundos, de uno de los maestros del arte contemporáneo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Low cost en agosto en Roma: cosas baratas para hacer en la ciudad

Festival Arosticini, cerveza y productos agroalimentarios de Lazio

Abruzzo se encuentra con Roma en el Festival Arosticini, cerveza y productos agroalimentarios de Lazio. Se lleva a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de agosto en el lago Castel Gandolfo. Para acompañar los platos típicos de Abruzzo, puede encontrar productos agroalimentarios de Lazio como Porchetta di Ariccia, vinos tintos Castelli y cervezas de río. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Lifesaver Reuse & Recycle”, premio al medio ambiente más verde de verano

El parque acuático Aquafelix Civitavecchia impulsa un reto en nombre de la reutilización y el reciclaje. Bucles, reposabrazos y colchonetas, complementos veraniegos imprescindibles que, una vez dañados, suelen quedar olvidados por todas partes y aquí.Con el objetivo de fomentar el trabajo verde, Aquafelix propone la diversión responsable con dos días especiales, el 12 y el 13 de agosto, en los que será posible participa en el Eco Palio, un evento decididamente eco-friendly que fue todo un éxito el año pasado en Zoomarine Park y que en esta edición llega a la versión ‘Reuse & Recycle Salvavidas’. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bajo un cielo de estrellas fugaces

La magia de las estrellas fugaces fascina al Planetario Rocca di Cave. Los días 10, 11 y 12 de agosto, a partir de las 21 horas, todos los amantes de la astronomía tendrán acceso al planetario para tres veladas especiales dedicadas a las Perseidas, las estrellas que brillan en el cielo de verano. Una visita guiada por el cielo nocturno, con una explicación detallada de las estrellas, constelaciones y planetas visibles durante la noche, un espectáculo de planetario centrado en meteoritos y asteroides, espectáculos de meteoritos y observación con telescopio, además de observación directa del cielo de verano con telescopios especializados para capturar grandes detalles del maravilloso espectáculo celeste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comida callejera en Anguillara

TTS Street Food llega a Anguillara para celebrar el 15 de agosto, rodeado de colinas y verdes prados a orillas del lago Bracciano. Durante 5 días, hasta el 15 de agosto, auténtica comida callejera animará a los participantes a lo largo de las líneas del lago. Será posible tener un almuerzo exclusivo en las numerosas mesas “lago” disponibles para todos, eligiendo los platos más deliciosos entre las especialidades de toda Italia y el mundo. Además, habrá música, escenografía y muchos juegos de luces para crear un ambiente inolvidable desde el almuerzo hasta la cena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edición de verano del Green Market Festival

La “Edición de Verano” de la Fiesta del Mercado Verde vuelve a Santa Marinella para el puente del 15 de agosto. Lejos de ser solo un mercado, el Green Market Festival es también un lugar de cultura y reunión, donde puedes asistir a conciertos y actuaciones de alta calidad, escuchar excelente música, disfrutar de sesiones de baile o refrescarte con actividades con todo incluido. La entrada es siempre gratuita, al igual que la mayoría de las actividades. Consiéntete desde yoga, conciertos, DJ sets “clásicos” con sonidos de los 70’s, 80’s y 90’s, aprende a bailar el tango argentino y mucho más. Incluso los niños encontrarán su propio rincón del paraíso con las muchas actividades sugeridas por el animado Betta Loka. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cielo de Tusculum, observación de estrellas, música y arqueología

Hasta el sábado 12 de agosto llega al Parque Tusculum el “Tuscolo Sky”, una manifestación de observación de estrellas, música y arqueología. En particular, el sábado habrá “Luces en la noche de Tusculum”, la ciudad antigua y sus historias con Emanuela Bettinelli (arqueóloga) un concierto de Simona Severini y Jacopo Ferrazza “Nausica” (contrabajo, voz y guitarra). El sistema silencioso cuenta con altavoces inalámbricos instalados en la entrada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Fettuccine con Hongos Porcini

Uno de los festivales más celebrados y celebrados de Sabina se remonta a Casaprotta. Festival Fettuccine con Hongos Porcini, programado este año para el sábado 12 y domingo 13 de agosto. El festival es el evento principal del “Ferragosto Casaprotano”, un evento expresado en un rico programa de música, deportes, espectáculos y gastronomía. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiesta del Caracol

La 26ª edición del Festival del Caracol vuelve a Graffignano, en la provincia de Viterbo. El evento tendrá lugar del 10 al 15 de agosto. La degustación de caracoles cocinados según las recetas más antiguas típicas de Alta Tosia estará acompañada de excelentes vinos locales y foráneos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Sagnozzi en Riofreddo

El sábado 12 de agosto, en Piazzale Ricciotti Garibaldi en Riofreddo, vuelve el Festival Sagnozzi. Sagnozzi es el plato típico por excelencia de la ciudad de Riofreddo, magistralmente preparado a mano con ingredientes simples como agua y harina, que representan el sabor y la autenticidad de la tradición. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiesta de la Pizza Frita en Nerola

La 30ª edición del Festival Pizza Frida se lleva a cabo el 13 de agosto durante el Nerolés Ferragosto. La histórica fiesta del pueblo de Nerola ofrecerá a degustar la típica pizza, frita en aceite de oliva virgen extra de los cerros de Nerola, condimentada con sal o azúcar. También habrá cordero asado, patatas fritas, cerveza tirada y crepes de Nutella. [TUTTE LE INFORMAZIONI]