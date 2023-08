“Si bebes para olvidar, entonces…”

Delante del travesaño apareció una inscripción en el asfalto que confirmaba que también está permitido beber hasta el olvido, pero sin olvidar hacer algo…

Beber para olvidar es una frase pronunciada a menudo y sin entender cómo cometer tal acto puede ser perjudicial para la salud humana. Evidentemente, en casos como los que se cuentan hoy, esto se hace con fines puramente botánicos. De hecho, palabras similares escritas en la pizarra o en el asfalto frente a los bares son una característica común de muchos lugares, especialmente aquellos con un ambiente informal y acogedor. Estas frases se suelen utilizar para comunicar información práctica, publicar promociones especiales, compartir citas inspiradoras o de humor, y enriquecer el ambiente con un toque de originalidad y creatividad del que no todo el mundo puede presumir.

En ocasiones, una simple exhibición de letreros o escritos similares revelará el menú del día con delicias ofrecidas a los clientes más cercanos al lugar. En resumen, los pubs utilizan esta forma “anticuada”, pero siempre práctica, de anunciar eventos especiales, rebajas de precios y las horas en que pagas más o menos por una comida en particular. Sin embargo, algunos de los escritos suelen ser citas divertidas o chistes que crean un ambiente relajado y agradable para los invitados. Además, algunos establecimientos han decidido compartir proverbios que inspiren a sus clientes o refranes que hablen de su espíritu y forma de vida.

De cualquier manera, estas frases son una idea creativa para captar la atención de los clientes en cualquier circunstancia. Pequeños trucos similares acaban añadiendo personalidad y originalidad al pub, haciendo aún más agradable y placentera la experiencia de todos aquellos que se sirven aquí, como lo es hoy.

Barr, las palabras de este escrito son trágicas: esto es lo que preocupa al comerciante

Como era de esperar, beber para olvidar nunca es una buena idea. Sin embargo, el escrito que apareció frente a un bar en una ciudad italiana no identificada nos hace sonreír porque no habla de cómo se puede sentir una persona que realiza tal acto, sino sobre el hecho de que quienes están bajo las garras del alcohol deben tomar precauciones importantes. antes de empezar a ‘celebrar una velada'”. No, no se trata de encontrar un amigo que luego lo lleve a casa si bebió demasiado…

La frase publicada por el grupo de Facebook “señales, señales y anuncios extraños, divertidos y absurdos” sobre el asfalto dice: “Si bebes para olvidar, paga primero”.. Por un lado, es un consejo cruel porque no le importa lo más mínimo la salud de quien bebe hasta enfermarse (para olvidar, por desgracia, casi siempre es así), y por otro lado, consejo justo porque salir del club sin pagar el consumo es decididamente incómodo. En cualquier caso, puede ser útil colocar un cartel de este tipo si tienes un bar al aire libre (ya que, lamentablemente, “irse sin pagar” sigue siendo un delito que se comete muchas veces).

