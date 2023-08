Peligro de vacaciones Francesca Tocca: “un documento en bruto” | Momentos de pánico para la bailarina

Momentos de auténtico pánico y zozobra para la maravillosa Francesca Tuca en Vacaciones. El documento ha sido triturado. historia de hechos

Él estaba disfrutando totalmente vacaciones de verano En compañía de su amada hija Yasminela hermosa francisco toque. entre un a retirarse en marhermoso noche de empresa Y maravilloso cenaLas horas pasaban felices. Sin embargo, incluso en vacaciones inesperadopuré de patatas pesadoPoder estar a la vuelta de la esquina.

Eso es lo que es Ocurrió a lo maravilloso bailarín a amigosque terminó con documento rasgado. Obviamente, lo hizo ser tan malo Y Molestar. Luego vino un sentir pánico, que asaltaría a cualquiera en tal situación. Sobre todo si sucede estando fuera de casa y en un momento que debería estar dedicado al entretenimiento y la relajación, no es lo mejor.

De todos modos ella dijo después de un momento de perdidatrató de hacer esos momentos más ligeros para su criatura, que aún es tan joven y quien es. cada vez más bonitaComo el madre famosa. Los dos prácticamente fósforoNo solo por el color Poesíapero también porque yo Rasgos faciales.

Francesca Toca, momentos de pánico para la bailarina

La chica es el fruto del amor a Francisco con su esposo Raymond Todaró. Los dos, para inmensa alegría de sus fans, tras un periodo en el que estuvieron separados encontré colusión De tiempo ni siquiera excluido ser capaz de expandir son realmente bonitos familia. La bailarina también se encuentra a la orilla del mar Francisco y su niña.

En estos días, la pareja dona Un montón de imagenes en ambos perfiles oficiales de instagram En traje de baño, con la piel perfecta besos del sol. Hermosas y sonrientes, recargan sus baterías correctamente en una sola luz. nueva temporada de trabajo Y no está lejos. de regreso Francisco¿Qué pasó con sus documentos? momentos de panico para la bailarina.

El documento está roto, la historia habla por sí sola.

En pocas palabras, como ella misma se mostró en una historia, cuando abrió sus bolsas, notó las de ella. Tarjeta de identificación era en muy mal estado. Prácticamente era el documento Desgarrado en muchos lugares También faltaban algunas de las piezas, lo que las privaba de su valor. Quería capturar el momento y es Incluso se rió un poco.

tal elección También puede haber sido dictado para no preocupar demasiado a su criatura. desafortunadamente lo soy documentosprincipalmente formato de papel, muy sensible y por eso podría pasar, al leer muchas confesiones en redes sociales de algunos usuarios, que no queden intactas, si se guardan en una maleta o no están protegidas por portadocumentos. De todos modos entonces Francisco resolver todo