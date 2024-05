«¿Adiós La7? Quizás estaba tocando cosas que no debería haber tocado. “Hablaré sobre el nuevo programa, pero no ahora”.

A su llegada a Dogliani Massimo Giletti Dice que no quiere hablar. Silencio sobre la separación A7silencio cuando regresas a opinión. Sin embargo, el escenario del festival de televisión resulta ser una oportunidad tentadora para limpiar algunas piedras y eventualmente decirle algunas cosas. Sin embargo, más cauteloso con Ray que con el director ejecutivo. roberto sergio Ya ha anunciado su regreso con un contrato de dos años. “Leí todo, pero nunca hablé. Ciambretti y yo, ambos de Turín, volveremos a Rai después de muchos años, afirmó el director general. Esto es posible, pero llevará dos semanas. Ya veremos”, dice simplemente. En cuanto al programa que podría presentar, explica: “L’Arena y luego Non è l’Arena formaron parte de mi vida, entre uno y otro, los hice durante trece años. ¿Qué programa voy a hacer? Este no. “Es un buen momento para hablar, pero creo que hay potencial para crear algo nuevo. Ahora cállate, trabaja y luego te llevo a casa”.

Massimo Gilletti se despide de La7

El tema candente es el divorcio con La7. “Un litro o dos de Dogliani superior podrían llevarme a hablar de lo que viví”, comienza Giletti. Pero luego continúa: “No fue un divorcio, sino algo peor. En caso de divorcio, la culpa se reduce a la mitad y ya sabes por qué sucede esto. Aquí no lo sé, sólo puedo adivinar por qué. Elegí no hablar y el silencio me costó mucho. Explicó que los jueces lo harán en su momento. Presionado por Alessandra Comazzi, Giletti dice algo más: “Cuando alguien te envía un correo electrónico después de seis años de una relación muy estrecha y exitosa, un correo electrónico diciendo que todavía estás disponible, pero tu programa está en espera, sin explicártelo, eso es peor que el divorcio”. Creo que la gente que investiga este sistema es muy molesta. Hay quienes están protegidos y quienes están dentro de un grupo de trabajo. Yo soy independiente, siempre he sido así. Obviamente las cosas que estaba a punto de tocar era mejor dejarlas intactas. “Eso es lo que siento. Fueron principalmente mis hijos quienes pagaron el salario y un grupo de treinta personas perdió su trabajo”.

“Me cerraron – continúa – por lo que estuve haciendo en esos meses. Sólo recuerdo con trágico alivio que Marcello Dell’Uteri llamó al jefe del departamento jurídico de Mediaset durante su protesta y le dijo: “Hay que cerrar Giletti”. Esta escucha está en el expediente del juicio. Si una empresa tan grande como Dell’Utri pide cerrar, tiene que haber una razón. El resto son tonterías. El Cairo me dio una gran libertad durante dos mil millones de episodios, y en los dos mil uno de episodios no me la volvió a dar. Es un editor, puede hacer lo que quiera, algún día tal vez uno a uno, de hombre a hombre, y me explicará por qué”.

