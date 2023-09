Un lugar en el sol, avances de la semana 1: Roberto descubre el secreto de Tommy

Los episodios de Un Posto al Sole de la primera semana de septiembre de 2023 están listos para sorprender con muchas funciones nuevas y sorpresas.

El final del verano supuso un regreso a la antigua programación televisiva. De hecho, a partir del 29 de agosto, La cadena ha decidido emitir la nueva temporada de Un Posto al Sole. Este es un jabón realmente duradero. Aunque nació en 1996, no deja de sorprender a su creciente número de fans. También es apreciado por las nuevas generaciones por las complejas dinámicas y personajes que esperan ser descubiertos.

Los avances del 4 al 8 de septiembre describen una semana llena de giros y vueltas. No faltarán sorpresas, así como malentendidos entre los héroes.. En particular, Nunzio no podrá controlar sus celos hacia Rossella, Giulia recibirá una noticia devastadora y Viola será testigo de una escena desagradable.

Avance de Un Posto al Sole del 4 al 7 de septiembre: Giulia está devastada y Nunzio siente celos

La emisión de Un Posto al Sole, en la primera semana de septiembre de 2023, será un poco especial. De hecho, el episodio habitual no se emitirá el viernes 8 por un evento deportivo. Por eso, la cadena decidió duplicar el episodio del jueves para no decepcionar a la audiencia.

Según el avance, Nunzio no podrá aceptar el deseo de Rossella de casarse con Riccardo. Para él sería un golpe muy duro debido a sus crecientes celos.. Para intentar pasar el tiempo y pensar en otra cosa, decide organizar la venganza contra Alberto. Pero la niña no estará segura de la decisión tomada. Comenzará a mostrar incertidumbre y dudas.. Al notar su extraña actitud, Ricardo no puede evitar investigar la situación.

Mientras tanto, te enfrentarás a Mariela y Serena. El primero decidirá aliviar la tensión con una disculpa adecuada.. Pero lamentablemente las cosas no saldrán bien. Esto se debe en parte a la interferencia de Guido, que intentará castigar a las dos mujeres por su comportamiento.

Además, en los próximos episodios Julia expresará todo su interés por Brica.. De hecho, a tu perro le diagnosticarán demencia senil. La mujer quiere el apoyo de Luca, pero éste parecerá más lejano que nunca.

Mientras tanto, Viola será testigo de una escena inesperada que involucra a Damiano y Eduardo.. Los verá intercambiando dinero y le entrará el pánico. No sabría exactamente cómo reaccionar, pero no querría dejar que las cosas fueran así. Por tanto, empezará a pensar que puede profundizar más en lo ocurrido. Claramente, tenía que tener mucho cuidado en sus próximos movimientos.