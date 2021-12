Valeria Marini, ¿investiga un poco sobre Alex Bailey y Soleil Sorge? / “Todo el mundo ama al organizador …”

Valeria Marini, Con Giacomo Ortis, ya es amada por otros competidores en Gran Hermano VIP 2021. Siempre disponible, la corista se puso a disposición del grupo también para ayudar a quienes están pasando por un momento en particular como lo hizo con Lulu, quien no solo le brindó su cariño, sino también su contrato, deseándole lo mejor para el futuro. Valeria, además de estar completamente inmersa en la dinámica de la casa, monitorea todo lo que sucede a su alrededor.

Así, Marini notó el sentimiento especial entre ellos. Sulley Sorge y Alex Bailey, que preferirían ser amigos de ella.. Si bien no ha comentado abiertamente sobre la relación entre Alex y Solai, Marini se entregó a una broma que el público interpretó como cavar no solo al actor y al influencer, sino también a la producción que continúa apuntando a su relación.

Valeria Marini y la broma sobre el amor Gran Hermano Vip 2021

El verdadero amor aún no ha nacido en la casa de Gran Hermano Vip 2021. La historia entre Manuel Bortuzzo y Lulu selassiè, nacida espontáneamente, terminó hace un tiempo. Sophie Codegoni y Gianmaria Por un lado, Alex bailey y sully sorge Por otro lado, siguen subiendo y bajando sin perder el equilibrio.

Hablando sobre el amor en la casa de Big Brother Vip 2021, Katia Ricciarelli dijo: “En general, sería bueno ver las flores del amor, pero es “Deseo pero no puedo”.. Sin embargo, Valeria Marini no está del todo de acuerdo con una broma de que está adivinando que no cree del todo en el amor de la casa.‘o’ me gustaría pero está todo en orden“Feliz Marini. Haz click aquí para ver el vídeo.

