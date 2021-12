Antes de La Scala 2021, se representó la obra Macbeth de Verdi. La trama, los cantantes y cómo verla: eso es todo lo que necesitas saber

Solo después de los ensayos los artistas se quitaron las máscaras. Pero mantén la distancia. Vislumbres, movimientos, efectos sorpresa: lo que engaña a una dirección David Livermore Lo hizo para que en Macbeth de Giuseppe Verdi, el título inaugural de la temporada de La Scala, ¿todo esto sea invisible? “El teatro está hecho de trucos, es una superación constante de obstáculos y una búsqueda de soluciones”.

Livermore, en su cuarta ceremonia de apertura en el Templo de la Ópera de Milán, ya sabe que el público ni siquiera se dará cuenta. Espacios, mascarillas, desinfectantes, no cambien la coma. 7 de diciembre A las 6 de la tarde en La Scala de Milán habrá el teatro real. No solo donde las vibraciones de las cabinas, los cofres y las galerías llegarán directamente al corazón de Macbeth and the Lady, que se comparte con la orquesta, el coro y con todo el elenco. Pero también aquellas en las que la energía de los artistas llegará al público desde el escenario. Porque lidiar con reglas y dificultades es teatro. Su película Macbeth, dirigida por Ricardo Chile, es contemporánea, cinematográfica y onírica. Pero sobre todo, después de la edición de 2020 sin espectadores, está vivo.

Los cuatro ases de la ópera en los papeles principales: Adultos actuando en el Teatro Piermarini. estrellas de la óperaRequerido por todos los teatros de ópera del mundo. el héroe de la historia, Luca Salsi, es el campeón del repertorio de Verdi. Ya ha conquistado a la multitud de Ernani Scaligero y regresará a La Scala en la temporada como Renato en A Masquerade Ball. De Parma, nacido en 1975, ha sido apodado “Super Barítono” desde que lo reemplazó. Plácido Domingo En el espectáculo vespertino de Ernani en el Metropolitan New York a un cuarto de hora del inicio. Esa misma noche trabajó, como estaba previsto, en Lucia de Lammerour. Anna NetrebkoLa rusa es la soprano más famosa de nuestro tiempo. Para ella, Macbeth considera esto “muy especial: efectos visuales, cambios de escena, incluso baile”. Lady Macbeth será problemática. “También trabajamos en la búsqueda constante de la campana para poder doblegar su belleza vocal a los aspectos desagradables y fatales de la dama”, explica Ricardo Chile. Contenido Francesco MeliGenovés es Macduff. En el octavo personaje de Verdi en La Scala, en 2005 la temporada de teatro se inauguró con tan solo 25 años.

Carlo Felice de Génova en Don Giovanni di Livermore. al final Eldar Abdul Razakov, como Banco, dotado de una gran tecnología sonora y características escénicas.

Presentación: cinematográfica, contemporánea, onírica – Fuerza, su nacimiento y declive. su fuerza y ​​fragilidad. En el centro de la tendencia de David Livermore, con la ayuda de su equipo de arte, Gio Forma para las colecciones, Gianluca Valaci para la moda y D-Walk para el segmento de videos, Antonio Castro para los focos. ambiciones humanas. Esto nunca cambia. Un desfile de santuarios de riqueza y control de las grandes capitales. Una ciudad cuyas perspectivas se multiplican y se reflejan como en la película sus orígenes por Christopher Nolan. Son fotos del alma perdida entre

Horizonte de rascacielos. Hay una idea de laberinto. Hay muchas referencias a los clásicos de la arquitectura del siglo XX y un homenaje al arquitecto milanés Piero Portaluppi. Incluso la moda contemporánea, siguiendo las tendencias creativas milanesas de las últimas décadas para llevar ropa elegante, es monocromática para el público.

Daniel Izralov: Desde el rock hasta la ópera, la danza abarca múltiples mundos – La coreografía fue diseñada por el ecléctico Daniel Izralov., bailarina histórica de Momix y luego fundadora de Iso. Actor principal en películas dirigidas por Wertmuller y Bellocchio, el primer nombre de Sanremo y Amici, pero también de grandes del pop y el rock como David Bowie, Sting y U2.

Dirección de Ricardo Chile: Macbeth muere en el escenario – La edición de 1865 de David Lawton, seleccionada por Ricardo Chile, revive la muerte de Macbeth (“Mal per me che m’affidai”) de la primera versión en la pérgola de Florencia en 1847. y el teatro Luca Salsi ”. Quien bromea y le agradece por hacerlo morir en el escenario. Actuación de Macbeth concluye el camino que Chile quería: desde los años de juventud de Verdi hasta el primer encuentro del compositor con Shakespeare, ha sido la inspiración para las últimas obras de Nebrito de Poetto, Otello y Falstaff. La trilogía juvenil que comenzó en 2015 con Juana de Arco, continuó en 2018 con Attila y ahora con Macbeth, en un guión teatral de Francesco Maria Piaf y Andrea No Shakespeare.

Lady Macbeth: la dama oscura del poeta inglés – El manipulador contado por Shakespeare esHeroína en negativo. Cruel pero también víctima de ella misma. Macbeth de un valiente guerrero se convierte en un asesino. Actúa y comete atrocidades. Pero su historia es dramática. Ahora que es reina, no puede lograr la paz esperada. Como sonámbula, deja fluir todo el mal que acecha en su alma. Se frota la mano, tratando de borrar el lugar del crimen del que se siente responsable. Su conciencia en el delirio nocturno se manifiesta con claridad y absurda rudeza (“¿Quién hubiera pensado que el anciano tenía tanta sangre en el cuerpo?”).

Verdi: “Quiero una voz áspera, apagada y oscura para la dama” – En una célebre carta de 1848 al cantautor Salvatore Camarano Verdi, escribió sobre Eugenia Tadolini, quien le canta a mi Señora en Nápoles: “Tadolini canta perfectamente y ojalá la Señora no cantara. Tadolini tiene una gran voz, clara, pura y poderoso: quisiera una voz áspera, apagada y oscura en la Dama ”. En vísperas del estreno de la versión de París de 1865, Verdi vuelve a referirse a la prosa que describe la recitación sonámbula de una de las más grandes actrices del siglo XIX, Adelaide Restor: “Cualquiera que haya visto un Restor sabe que muy pocos gestos tienen que ser , de hecho, sólo uno. “, es decir, para borrar una mancha de sangre …”. Y aquí estamos, de regreso al trabajo de Chile con la soprano Anna Netrebko. a las dramáticas diferencias en el sonido. Malvado, triste. Noir.

estreno en rai – Macbeth propuesto por Ray Kaltura Viva exclusivamente en Rai1 a partir de 17.45. Televisión dirigida por Arnalda Canale, y los dos líderes son Mille Carlucci y Bruno Vespa. También transmite en vivo por Radio3, Rai1 HD 501 y RaiPlay, y cuenta con un equipo de 50 personas, incluidos fotógrafos, reproductores de micrófonos y técnicos de audio y video. En el campo 13 cámaras de alta definición, 45 micrófonos en el foso de la orquesta y en el escenario, 11 micrófonos de radio destinados a solistas se utilizarán para retransmisiones en estéreo y comentarios en vivo en Radio3, con sonido envolvente para cine y televisión.

Primera transmisión y vista previa para menores de 30 años – los primera propagación, un auténtico festival en el que el municipio de Milán acompañó la semana pasada a la ciudad con representaciones, lecturas, encuentros y exposiciones dedicadas al trabajo, incluyendo sedes y espacios de la ciudad. El 7 de diciembre, Macbeth se retransmite en directo en muchos lugares de nueve municipios de Milán y también en la región metropolitana. (Aqui esta toda la informacion). También este año, se estrenó el 4 de diciembre a las 6 p.m. en una vista previa para audiencias menores de 30 años. La iniciativa, lanzada en 2008, permite a todos los jóvenes menores de 30 años adquirir una entrada para el espectáculo inaugural de la temporada a un precio de 24 euros.

Primero en las redes sociales: La Prima también todos los años Medios de comunicación social, con el hashtag #primascala. Teatro La Scala, 420,513 seguidores en Facebook, 293,876 en Instagram

y 308402 en Twitter, se encuentran entre las instituciones culturales italianas más seguidas en las redes sociales. Para marcar el estreno de Macbeth, el escenario también se presentó en Tik Tok, que acaba de lanzar el hashtag #classicalmusic y lanzó su nuevo #dietrolequinte a partir del 4 de diciembre.

la trama – Capítulo 1 – Macbeth y Banquo, generales del ejército del rey de Escocia, Duncan, al regresar de una valiente batalla, se encuentran con brujas en el bosque, quienes predicen su futuro. Macbeth será señor de Cawdor y más tarde rey de Escocia. Mientras que la descendencia de Banquo prevalecerá. Los mensajeros del rey llegan y le dicen a Macbeth que se ha convertido en el amo de Cawdor. Entonces una de las profecías se hizo realidad. Cuando Lady Macbeth se enteró de esto, lo incitó a matar al rey. Por la noche tiene lugar la matanza.

Capítulo dos: el hijo de Duncano, Malcolm, es acusado del crimen y obligado a huir a Inglaterra. Mientras tanto, Macbeth se convirtió en rey. Pero también tendrá que matar a Banquo y a su hijo Fleenzio, a instancias de su esposa, para evitar que se cumpla la segunda parte de la profecía de las brujas. Fleanzio podrá escapar mientras Banco morirá. Solo después de eso se le aparece como un fantasma durante un banquete.

Capítulo tres: Macbeth vuelve a interrogar a las brujas, pero la respuesta es ambigua. Seguirá siendo rey de Escocia hasta que el Bosque de Berman se mueva en su contra y nadie nacido de una mujer pueda hacerle daño. Lady Macbeth también lo convence de deshacerse de Macduff, quien junto con Malcolm está reuniendo un ejército contra su reino.

Capítulo 4 – El ejército enemigo llega en secreto y avanza, escondiéndose detrás de las ramas reunidas en el bosque de Berman. El delirio de la Sra. Macbeth. Por la noche vaga dormida tratando de limpiarse la sangre del crimen de su mano. La conciencia de su asesinato del que ella fue la mente maestra no la abandona. Macbeth morirá a manos de Macduff, quien vino al mundo con un nacimiento anormal. Aquí es donde entra también esta profecía.