GF Vip 6 Episodio veinticinco eliminado y nominado: lo que sucedió

los El vigésimo quinto episodio de Big Brother Vip 6 Se emitió el lunes 6 de diciembre de 2021. ¿Qué pasó? La velada comenzó con un anuncio de antes. Alfonso Signorini: Alex Bailey en crisis. Poco antes del episodio, parece haber dejado claro en confesión que ya no puede controlar la situación y ya no puede manejar la relación con Soleil subida. No quiere poner en peligro el matrimonio y por eso está considerando irse. Alex Bailey dejará GF Vip 6? Esta no es la primera vez que lo dice, quién sabe.

Comunicándose con la casa, el director abordó el primer tema de la velada: El enfrentamiento entre Lolo Selassie y Maria Monet. Los dos dijeron que hicieron las paces, María se disculpó después del último episodio y hoy es mucho más tranquilo. Reviví la discusión con opiniones Adriana Volpi NS Sonia BruganelEs decir, luego incluyó toda la sala de estar. Hubo un momento Sulley y Aldo Montano en super led Después de cara a cara en los últimos días. El héroe azul explicó que por naturaleza no le gusta meterse en medio de discusiones, lo hizo con Alex Bailey porque se preocupaba mucho por él y sobre todo consideraba al actor como alguien cercano a él en casa.

Después de la comparación, Con Sulli de tigre a gatoMontano se quedó solo en la habitación: había uno para él Sorprendido por su esposa Olga que también apareció más tarde. Sophie y Gianmaria hablaron sobre el beso Y dieron una vida. El conductor tuvo una conversación con Patricia PellegrinoLlámala a la habitación misteriosa y comparte su historia con ella. Para ella, también hubo una sorpresa de su hija Ariana.

Mirjana Trevisan y Biagio Daniele Descubra con clips lo que se dice sobre ellos en la casa. De hecho, la que más se ha revelado es Sulli. Para Biagio, es una amistad maravillosa y bajo la cubierta no habrá nada más que charlas y preguntas. Esta noche, Signorini se enfrentó a la crisis de Alex, Eso, sin embargo, duró desde Navidad hasta el Boxing Day.. Es poco tiempo Manuel Bortozo y LuluQue parece haber llegado a una tregua. Por ahora al menos. Una carta de su hermano llegó a Silesia, mientras Carmen Russo Ha vuelto a ver a su Enzo Paolo.

Patrizia que fue excluida del episodio 25 de GF Vip 6. Esto es increíble Porcentajes: Lulu 36%, Jessica 35%, Patrizia 29%. Y es hora nominación: Esta transmisión no sería excluyente, sino que habría un favorito en su lugar. Esta noche también hubo impermeable Casa: Katia, Aldo, Giacomo y Valeria. Adriana le dio inmunidad a Lulu, mientras que Sonia fue a ver a Gianmaria. Los nominados son Maria Monsi, Sully, Sophie, Jessica, Mirjana y Biagio.. Estas son las nominaciones, contendiente por competidor: