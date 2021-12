Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 6/12/21

¿Entiendes por qué encuentro que existen tales personas? Isabella Ricci NS Marcelo Messina absolutamente necesario para estudiar hombres y mujeres? Se ha alcanzado este nivel de molestia elio Que alguien pueda recoger las zapatillas a una milla de distancia y volver a colocarlas rápidamente en su lugar es absolutamente esencial, justo en el medio.

Y dado que ver historias de amor de recién nacidos me suena feo (porque una vez que alguien realmente da en el blanco en el programa, quiero decir …), pidamos que al menos regresen como comentaristas, quién sabe. tanto Rafaela Minoya Está cansado de promocionar su libro con estrellas invitadas alternativas, Two Transparent Seats Must Be Left. Y solo necesito volver, en resumen. Porque no puedo pensar en una pandilla sin una contraparte adecuada, lo juro.

Junto a Isabela Se necesitó muy poco para encogerse Biagio di MaroY Marcelloni Realmente lo vimos Jessica, naturalmente. Pero como, hasta unos dias antes de que los demonios se quejen Messina ¿Y por medio episodio mientras ya estás sentado frente a ti? Estaba preocupado porEl tiempo que no suma“eso es Marcelo, puro … falZa! a Pagar!

Pero lo que fue tan valiente fue que estaba señalando con el dedo a nuestro héroe cuando pasó de allí en tres horas “.Querer detener el auto aunque sea por medio segundo solo para hacerlo bailar bajo la lluvia” Vincenzo lemonarsi Diego Chicucci en el aperitivo, mientras el otro estaba en el avión esperando la videollamada que le prometiste? Por el amor de Dios, de repente tomó los trineos de alguien que estaba allí, dándose cuenta de que con el otro tampoco corría nada. ¿Pero cómo es esto?Libre de ser abrumado por las emocionesElla, así como los demás. Marcelo incluido.

Y piensa en el progreso que tiene allí, de hecho Marcy No se había ido a la sombra con ella, cuando ya había terminado WELL DI PEGGIO. Por qué Messina También fue muy educado con ella. Mientras ella está – mientras tanto Vincenzo Ella dijo lo que había entre ellos, estaba más ocupada riendo. Diego Defínalo con arroganciaYo vivo, Vincenzo¡No planeo las cosas! Si en ese momento me siento confundido por otra persona, ¿qué debo hacer? Tuve que pensar en Vincenzo ¿O se suponía que debía pensar en mí?“.

Jessica Él no habría hecho ninguna promesa de Vincenzo, pero creo recordar que lo extrañé Marcelo Lo hice con ella. ¿Me equivoco? Este último al menos se sentía muy apasionado por él, inmerecido, pero se sentía así. Ella esa arrogancia en el trato Vincenzo ¿Dónde lo consiguió en su lugar? Sin mencionar el pico de aflojar cuando Vincenzo Se estaba refiriendo a eso “Fue agradable conocer a una persona a la vezY ella respondióTe dije que lo estaba compartiendo, no te dije que lo haría“.

Porque eres alguien que ha configurado un archivo Marcelo Solo con la idea de que hubiera dejado entrar a otra mujer … Complementoni por coherencia, ¿no?

los queso Mozzarella Ni siquiera quiero comentar, porque ya hemos tocado el absurdo de Mo. Ahora nos estamos ahogando en el medio. Quoto desconcertado Tina Cibulari Por la idea de que las mujeres todavía lo están abandonando, cuando por Maro Ni siquiera entonces si redondeado les da exclusividad. estoy de acuerdo con Gianni Sperti cuando dice eso “No estamos hablando de un extraño Biagio Todo el mundo sabe lo que es, así que si eligen salir no pueden quejarse.Pero Riga, no nos dejemos llevar por el problema. Estas mujeres también serían increíblemente vergonzosas, y eso no llovería. Pero la sensación de seguir manteniendo a alguien en el estudio, obviamente, solo está allí para hacer cuatro saltos panorámicos, y el editorial El equipo también lo devolvió. Acepto Acepto.

Y mientras estuve allí, también quise estar en desacuerdo con la idea que expresó Reina María. Ser una enfermera de la Cruz Roja por dentro definitivamente lo sería “.hábito femenino‘Pero realmente lo es’De todas las mujeres de este mundo“Así que no, aquí. Seremos pequeños, y seremos raros, pero también estamos allí, en lugar de pensar en”Para poder hacer lo que otros no pudieron hacer– También agradecemos a los demás por permitirnos evitar una gran trinchera sin perder tiempo.

sobre un trono Andrea Nicole Conti, Tuve la idea de que ella y cyprien aftm No podría estar de acuerdo antes de tiempo, aunque solo sea porque la hice bastante inteligente, y en este caso, imaginé que seguramente le habría enseñado mejor que ¿Cómo resultó entonces?. Pero viendo lo despectivo que era con él Alessandro Verdolini En este episodio sobre todo, observe cómo María de Filippi Él (extrañamente) la puso en dificultades un par de veces, un remedio que hasta ahora solo estaba destinado a él. Roberta Giusti Tratando de promover el coco Luca SalatinoTenía algunas dudas aquí …

Nota. Hasta ahora (cit) en el trono Roberta Pienso exactamente como Nadia, Desafortunadamente Samuel Carniani. Y yo creo que Julia de Lillis Dijo que vio al tronista más orientado hacia este último solo para mover un poco las cosas. Entonces no lo sé, eh …

