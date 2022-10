Palabras de fuego de Guillermo Mariotto

allá Remake de Bailando con las estrellas No ahorre fluctuaciones para mis espectadores. Raí 1. marta esponjosa Fue eliminada después de una distancia muy corta en un espectáculo de baile. Millie Carlucciy le revela al locutor que tuvo un diente envenenado con un juez que, según él, habría actuado como un verdadero campesino.

“El día después de salir es agotador. Y al día siguiente te arrepientes, pero te enojas aún más porque no lo encontré bien. Lo tengo con Guillermo Mariotto. […] Me dio un cero cuando llevé un baile al final y dijo que el único costo adecuado que obtuve fue el vestido hecho por la sastrería. Zero es algo que me molesta porque de todos modos trabajé en eso, estoy comprometido…aquí somos todos profesionales que alguna vez hemos bailado. – Informa el blog de la televisión italiana – Solo por esta razón, si alguien se involucra y lo intenta, no puedes darle un cero. Tal vez dos. ¿Tres? ¡Pero no cero! Zero es insultante como el infierno. Creo que Mariotto lo hace para llamar la atención de los medios, de las cámaras, pero me parece incorrecto, feo. ¿Puedo decir? Incluso los campesinos. Aquí encuentro que Guillermo Mariotto es un campesino.