La opinión de Issa en el episodio 22/10/20

pero que hermoso lavinia mauro, ¿Lo siento? Esta soy yo con los primeros planos que tomé durante el episodio de hoy de hombres y mujeres La miré realmente encantadora, ¡la encuentro hermosa!

Hermoso cabello, hermosos labios, hermosas manos, piel extremadamente delicada y una increíble feminidad innata en los movimientos, entre ella y federica arversano Realmente creo que, en términos de belleza, esta ronda de pretendientes ha sido muy afortunada.

También me encantó que hablamos durante unos minutos sobre los problemas de ansiedad de tronista, incluida la condición. bellavia a mi Gran Hermano VIP Esto se refiere a ataques de pánico/ansiedad hombres y mujeresMe alegra que el tema de la salud mental empiece a salir en los programas populares (que al final del programa, seamos sinceros, son los que más espectadores llegan) y que tal vez poco a poco podamos empezar a dejar de ver personas que están enfermas del tipo como los queInventan enfermedades“o tal”Si están enfermos porque no se encierran en casa o en la consulta del psiquiatra“.

El camino es largo, y la ignorancia es larga (incluso lo escribo con mayúsculas porque soy el primero en admitir mi desconocimiento de ello) larga, así que cada migaja puede hacer una esencia, aquí.

exterior entre tronista y alessio Era lindo al aire libre, el niño logró usarlo. Lavinia relajado y el beso me parecio un beso bueno, sincero, claro que estamos al principio, pero yo diria que por el momento es un trono Mauro Contiene todos los ingredientes necesarios para trabajar porque los héroes conocen todos los ñoquis (alessio No es mi tipo, pero es un chico objetivamente bonito. Francisco me parece increíble), parece que hay interés, ya tenemos un dúo proverbial entre los pretendientes, así que, en fin, libre de todas las críticas que he leído hacia trono clásico Debo decir que por varias razones, esta ronda de tronos no me molesta.

Entonces, por supuesto, si haces una comparación con los antiguos tronos del pasado, esta es una comparación despiadada, pero ahora es antigua. trono clásico ya no existe, hombres y mujeres y el en el tronolos jóvenes son sólo un accesorio para nonny Quiénes son los verdaderos héroes, y esto debe admitirse.

En la tarántula entre AlejandroY el IdaY el roberta y alma ricardo que ronda en el estudio incluso cuando está físicamente ausente, creo que lo dije todo ayer, agregué solo para escuchar árbol de plátano Repita la cantidad de cero intereses proximidadCómo no siente por él y cómo no le importa una historia con él me hace reír histéricamente cuando pienso en todas las noticias que han salido en los últimos días.

El hombre que sale con gemma galgani Tiene una paciencia envidiable porque hoy otro en su lugar se hubiera llevado la silla con el Armando Encarnado arriba y se lo echare en la cara elio En Viterbo sin pasar por la calle.

No solo Armando Sigue siendo columnista (con el consentimiento del presentador, lamentablemente), pero encima tiene esa forma tan provocativa y arrogante de acercarse a la gente, y me sorprende mucho cómo sus interlocutores logran mantener la calma.

Entonces, ¿qué, pero incluso si un roberto No le importaba Galjani (como si Galjani se hubiera ofendido por alguien que no tenía la forma de una cámara) y solo quería aprovechar la situación para mirarse a sí mismos. Canal 5 Y que el panadero lo reconoce, pero es Armando Encarnado ¿Quién está en condiciones de darle la conferencia? ¿Eso es todo? ¿Pero en serio? ¿Hablamos en serio?

vídeo del episodio: apuesta completa – Armando: “Alessandro, ¿ahora cómo te va?” – la desesperación de roberta – Ida: “¡Esta noche voy a salir con Alessandro!” – Gemma y Paula: Intercambio de palabras – Roberto y sus opciones – María: “¡Roberto, nadie piensa que te gusta Gemma!” – Lavinia: “Me ataca la ansiedad…”