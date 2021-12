Hombres y mujeres, Matteo Ferravanti confirma la ruptura con Noemi Barato

Hace un tiempo, a través de un video publicado en su perfil de Instagram, Matthew Ferravanti estresado con corte con Noemi Barato. Unas semanas después de salir hombres y mujeresEmpezó a extenderse Los primeros rumores hay crisisa cualquier ambos Tuvieron respondido sin confirmar su separación. Más tarde, fotos y videos de Noemi en el cumpleaños de Mathieu Silenciaron los rumores.

Recientemente, entonces, Era dianera marzano a Asegúrate de que termine su historia de amor. Las palabras del experto en chismes han sido confirmadas. Mateo Dirigiéndose a sus seguidores, dijo:

La relación entre yo y Noemi Él no fue. No entraré en esto porque la respeto a ella y a mí. Sabes que tomé una decisión mucho antes de lo habitual, pero no me arrepiento de nada. De hecho, nos encontramos con muchos malentendidos, diferencias de personalidad y muchas otras cosas que no digo aquí por respeto a ambos. Lo intentamos tanto, los dos, hasta el final. No encontré ninguna razón para mostrarte situaciones en las que la gente estaba feliz, cuando ninguno de ellos estaba feliz. Gracias por todos los mensajes que me envías. Quería hacer este video porque creo que te lo mereces.