Horóscopo de Branco hoy, viernes 16 de diciembre de 2022, horóscopos detallados para él y él

Aries

Diciembre, ¡qué ocasión perfecta para regalar a los novios un momento especial! Marte en Sagitario también aprobará tus esfuerzos por encontrar tiempo solo para ustedes dos. ¡Libera tu imaginación! ¿Su reciente matrimonio en pareja y se pregunta cómo retomar el ritmo con alguien a su lado? Lo principal es ir al mismo ritmo, sin precipitarse ni quedarse atrás. Se necesita un poco de práctica, ¡pero después de eso saldrá naturalmente! Su sentido de autoestima se enfrenta a problemas de grupos más grandes. El grupo o grupo no siempre está de acuerdo con nosotros, así que obtenga la medida correcta de quién es usted y califíquese. Si exige mucho para ser el centro de atención, es probable que encuentre límites en el número de otras personas o grupos. Intenta ver todo lo que sientes hoy con racionalidad, ligereza y equilibrio.

buey

¡Sus Cincuenta Sombras de Eros! Pasan muchos años. Así como las demandas emocionales cambian según la edad y el tipo de relación, también lo hacen las demandas sexuales. Comprenderlo y aceptarlo significa ser feliz. Por su bien Si sientes la necesidad de deslumbrarla con efectos especiales, intenta organizar un viaje especial, algo que se convertirá en una poderosa experiencia que la pareja recordará para siempre. ¡La harás feliz y el cielo aprobará tus proyectos!Su vida profesional puede requerir sacrificios y ajustes en su vida personal. A menudo llama al servicio y hoy es uno de esos días. Pero recuerda ser fiel a tus valores en este ámbito. Tus valores personales pueden entrar en conflicto con los de los jefes, las figuras de autoridad, los padres o alguien superior. Busque una mirada honesta si no necesita ajustar algunos puntos infantiles y/o necesita la aprobación de los demás.

mellizos

Su estrategia ganadora: ¡el vaso está medio lleno! Adopta una actitud optimista y positiva, y no te dejes atrapar por el miedo a que algo pueda pasar. ¿Qué quieres de tu pareja? Aclara tus pensamientos y a principios de año entrega tus sueños al cielo. ¡Él te escuchará! ¿Para conseguirle consejos de compras de Pluto, la abuela que te acompañará entre marzo y junio? Menos cabeza, más instinto. oler, probar, tocar, escuchar y mirar los sentimientos con los sentidos en lugar de analizarlos racionalmente. Vivirás la relación con algo más, como si tuvieras… ¡el sexto sentido! La posición de Venus te hace querer divertirte, mantenerte al día con los demás y probar algo más social. Sin embargo, habría que preguntarse si esto es coherente con su ética y principios. Ten la sabiduría de guiarte por tu propio sentido de lo que es correcto y correcto, incluso si esto enoja a algunos. Mercurio, tu regente, trae una mente que se enfoca en tu núcleo y creatividad.

cáncer

¿La realidad tiene un sabor asfixiante? Le puede pasar a muchas parejas. Trate de hacer más tiempo solo para ustedes dos. Libera tu pasión, da rienda suelta a tu imaginación y colorea tu amor con los colores que más te gusten. Podrás crear pequeños oasis frescos en el desierto de la rutina… Por él te sentirás más protegido que nunca, deseoso de envolver a tu ser amado en un suave manto de cariño y pasión. Tu actitud será muy apreciada, siempre y cuando nunca cruces esa delgada línea roja entre pensar demasiado y controlar, comparando tus valores personales con los de los demás. Puede haber desacuerdos, pero esta es una invitación para que madures en la evaluación de ti mismo. Busca la aprobación de tu propia conciencia más que la de los demás. La Luna, tu guardián, trae comprensión y la capacidad de nutrirte y darte la bienvenida, y de comprender tus motivaciones personales.

León

Para ella, quieres seducción, coqueteo, novedad y emoción. ¿Cómo te culpo? Si perteneces a la rara categoría de unicornios felices y tiernos, entonces bien por ti. De lo contrario, considere tomar medidas y preguntarle con tacto y sutileza sobre sus sueños. A él, no le impongas tu visión y comparte tus elecciones con respecto a la familia y el trabajo. Tener razón no significa ganar a toda costa. A veces, tienes que aceptar que la persona que amas está mal, si es para su crecimiento. Venus en tu signo (Solar o Ascendente) aumenta tu sentido de autoestima y la necesidad de amarte a ti mismo. Las relaciones pueden traerte “no” o límites. Recuerda valorarte y darle tiempo a la relación para que madure. Tus emociones tendrán algo de frialdad y objetividad, aprovecha para analizarte con más claridad.

Bakr

Ella ¿Estás buscando sugerencias de la guía de relaciones afectivas perfectas? ¡Probablemente debe estar considerando que puede que no exista una guía o informe perfecto! Concretamente, tu historia de amor está ahí, se compone de muchos matices, y no es fácil entenderlos todos. Para él, ¡qué difícil era manejar a los suegros y familias extensas! Siempre amable y educado, pero probablemente no puedas complacer a todos. Si también estás tratando de conquistar a la tía de la persona que te gusta, ¡entonces deja que tu mente descanse y guarda tu energía para algo más divertido! Algunos problemas en el trabajo, con los compañeros, en la rutina, en la salud o similares pueden hacer que te cuestiones tu sentido de autoestima y de compañerismo. Este último es reciclado y corregido. Aprovecha este momento para replantearte lo que realmente quieres y madurar. Recuerda dar lo mejor de ti sin esperar el reconocimiento de los demás.

Escala de peso

Te pagan un dinero que no esperabas para que puedas solucionar una situación que te ha estado molestando. Tendrás una buena oportunidad en el ámbito laboral, no la dejes pasar. En el amor contarás con todo el apoyo de tu pareja para tomar una importante decisión de futuro. Venus, tu regente, te empuja hacia las buenas relaciones con los grupos, las amistades y la pertenencia a grupos. Sin embargo, su conciencia le pide que cree sus propios límites y autoridad. Ciertos tipos de abuso no deben tolerarse en aras de una falsa paz. Sepa cómo posicionarse de acuerdo con su justicia natural y su sentido del cuidado. Madurez de la relación y ubicación.

El Escorpion

Como estás en un buen momento económico, puedes permitirte algunas cosas. Pero no te excedas. Disfruta este dia. te lo mereces. En el amor, recibirás noticias de tu pareja que te harán muy feliz y celebrarán una noche maravillosa. Disfrutar: Es un período propicio para dedicarse a la vida profesional, buscar la propia valía en el trabajo e involucrarse en el sector. Sin embargo, también se debe respetar el cuidado personal y emocional y/o la vida familiar. Dará buenos frutos siempre y cuando mires seriamente tus raíces. Ciertas emociones deben ser trascendidas para expresar el éxito en la profesión.

Sagitario

Hoy es un gran día para dedicarse, salir a caminar, tomar un café con amigos y relajarse para comenzar la próxima semana con el pie derecho. En el amor, momentos inolvidables pueden llegar a tu vida, gracias a tu pareja. Trate de evitar enfrentamientos con la familia hoy. Tu necesidad de conexión es aventurera y gratuita últimamente. Sin embargo, se necesitará disciplina y realismo. Por muy entusiasmado que esté con las posibilidades, se necesitará disciplina en el presente para que las cosas funcionen. Trate de comprender qué detalles, detalles y acciones actuales se pueden hacer en beneficio de objetivos más grandes. Sueña en grande, pero mantén los pies en la tierra.

Capricornio

Hay cosas que necesitan organizarse en la familia para que fluya la armonía. Tu economía ha tenido tropiezos, pero esta semana ha venido fuerte, así que ten mucha paciencia. En el amor es lindo ser cortejado y decir palabras bonitas, pero ten cuidado porque es temporal y necesitas a alguien a tu lado que quiera algo serio. Estás llamado a experimentar los valores compartidos y la sexualidad desde la posición actual de Venus. Sin embargo, la oposición a Saturno, su regente, le pide que lo haga dentro de unos límites y que se ciña a sus valores personales. Aprenda a equilibrar las demandas de los demás dentro de su tamiz racional, realista y pragmático. No te niegues el intercambio, sino madura su calidad.

Acuario

Es hora de planear unas buenas vacaciones, así que aprovecha este día para ver las ofertas porque te vas a encontrar con un viaje que te ayudará a liberar el estrés. En el amor, tu pareja está dispuesta a todo por ti para construir un futuro juntos. Así que aprovecha este momento para fortalecerte. Tu área de relación es estimulada por Venus, pero desafiada por Saturno, tu regente, en tu signo (Solar o Ascendente). Recuerda apegarte a ti mismo y saber cómo mediar en las solicitudes de otras personas y evaluar si son realmente justas. Saber decir “no” es una lección importante. Enfócate en ti mismo y relaciónate con el equilibrio.

pez

Pasarás un día maravilloso con tu familia. Aprovecha para hablar de algunos de los proyectos que tienes en mente. Ellos te pueden dar buenos consejos. En el amor eres cautivadora y te sientes hermosa, así que ponte tu mejor vestido y ve a conquistar que los astros están a tu favor en un encuentro especial. Venus te pide armonía y aprecio por el trabajo material. Sin embargo, existe un compromiso emocional y espiritual que requiere saber armonizar lo necesario en el ámbito físico. Comprometerse con sus sentimientos es pedirle que restablezca el ámbito físico para que sea más como quien realmente es, no para complacer a nadie más.