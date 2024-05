“¿Traicionar a De Filippi por bailar?”

Parece que ha llegado el momento dorado para Alessandra Celentano, la famosa profesora de danza amigosFamoso por ser una de las caras más críticas y duras del programa, Acaba de publicar su libro. Llámame maestro. Disciplina, pasión, curiosidad y sin excusas.. Vida privada y profesional y muchos detalles interesantes en el texto disponible. En librerías desde el 7 de mayo. Celentano, para promocionar sus últimos esfuerzos literarios, Decidió hacer la entrevista. desde la puerta blog de televisiónEn esta ocasión, la profesora habló sobre el libro y el talento, y ahora está a punto de llegar a la excelente final.









La fama de Amici y su relación con el talento de María

La profesora alcanzó la fama gracias a su personalidad resolutiva y dura con sus alumnos sobre todo, y esto en ocasiones le causaba problemas, y al respecto lo dejó claro en su libro: “He aprendido a limitar mis comentarios. Con el paso de los años porque, si realmente dijera todo lo que me venía a la cabeza, resultaría cada vez más duro, por no decir exagerado. Pero por eso no expreso juicio ante bolsas de patatas. Se acabó, porque es la idea de un profesional muy exigente, sí”. Luego lanzó un golpe al mundo de la danza en general: “Si tuviera que decir todo lo que realmente estoy pensando, sería dura y grosera. . pero El mundo del baile es duro y yo mismo lo entiendo.Luego recuerda el fuerte vínculo con Maria De Filippi: “Cuando mi padre murió, mi madre ya padecía la enfermedad de Alzheimer.. Recuerdo haberle dicho a María que quería irme y ella me dijo: “No, Ally”. Me mostró una gran cercanía”. Luego explica durante la entrevista que le regaló su libro a su amigo y colega: “Se lo di como un regalo encantador y no creo que lo haya leído todavía., porque estamos todos demasiado ocupados con la final de Amici. Estoy seguro que cuando lo lea me dirá algo.” No solo eso, sino que admite que nunca traicionaría la confianza de María al entregarla a un programa como este. Bailando con las estrellas: “Honestamente, nunca pensé en eso.MICI ahora es mi hogar y mi familia.. Llevo muchos años aquí y tengo una gran relación con todos y con María. Entonces, nuevamente, nunca pensé en eso. Y no soy un traidor“.

Los problemas de Alessandra Celentano