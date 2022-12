“¿Boda? No puede contenerse” – libero Quotidiano

hija de la Loredana lecheso De un anuncio de informe anterior a mi Banu carisi Él se va a casar. Fue la misma que hizo un anuncio a Nuovo Weekly: Su esposo sería Jean Langer, quien vive en Watamu, Kenia. brigitta jodido Lo conoció durante sus viajes de voluntariado a África: los dos comenzaron una relación y luego ella decidió mudarse allí definitivamente.

“Nunca he conocido a alguien como él”, confirmó Brigitta, quien también reveló la reacción de su madre cuando le contó la noticia de la boda: “Está tan emocionada y feliz por mí. Cuando le dije que me casaba, se quedó sin aliento. .” La boda se celebrará en Lecce, después de lo cual está prevista una gran fiesta en Watamu a finales del próximo año. Un hecho, sin embargo, problemático para Lecciso, que nunca ha ocultado su miedo a volar.

“Esta vez estoy segura de que tomará el avión, seguro que no puede echarse atrás”, afirmó Brigitta, quien recordó, entre otras cosas, cómo su madre siempre viajaba cuando estaba casada con su padre: “Él la obligó . Aunque no ha viajado desde hace muchos años, tiene mucho miedo. ¿Al Banu? No es un gran amante de Kenia, pero estará con nosotros. Cuando conoció a Jan, se llenó de alegría”.