Luca Onestini estalla sobre su relación con Nikita Pelizon – VIP Big Brother

después, después comparación fue anoche con NikitaVIP onestini Respira con su compañero aventurero Oriana.

A la bella artista venezolana le gustaría entender por qué la modelo sufre tanto con esta relación, y asegura que hay algún malentendido en la base de todo.

En concreto, Oriana asegura que VIP Onestini, desde sus actitudes, hizo entender a su pareja un interés que va más allá de la amistad.

Onestini no está de acuerdo y sostiene que nunca se le dio la oportunidad de pensar en otra cosa. “Todos pensamos eso”. dice la bella venezolana, pensando que podría haber un interés especial por parte de los VIP.

el influencer niega, “No allí ahora tal vez habrá mañana?” Se pregunta sin guardarse nada, pero por el momento asegura que no existe tal sentimiento. VIP está cansado del comportamiento VIP “¿Qué está haciendo ahora que no me habla?” Dice en un tono molesto.

wilma, que presencia la explosión, decide compartir su punto de vista y argumenta que debemos ser claros y sinceros de inmediato. Onestini admite que siempre ha existido y que por eso no entiende estos comportamientos volubles.

Nikita durmió sola en la piscina esta noche y no ha dado a entender desde que despertó intención alguna de acercarse a su pareja. ¿Cómo se desarrollará su relación?