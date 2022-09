Willam y Harry, los dos medios hermanos: siempre los ves pero nadie habla de ellos

Camilla Parker-Bowles, antes de casarse con el Príncipe -ahora Rey- Carlos de Inglaterra, ya se había casado y tenido hijos de su exmarido. Por eso, muchos se preguntan quiénes son sus hijos y a qué se dedican, así como los no hermanos de William y Harry.

¿Quién soy yo, hermanos de príncipes? harry y williamnacido de un matrimonio anterior con su madrastra Camilla Parker-Bowles?

Discurso Rey Carlos III de Inglaterra La tan esperada, y luego de las bellas y sinceras palabras de la Reina, quien no solo fue una gran mujer sino su madre en primer lugar, lo que más asombró a los oyentes -por supuesto- fueron las maravillosas frases de amor que Carlo tuvo en su vida. esposa Camila.

“Es un momento de grandes cambios para mi familia y cuento con el amor de mi amada esposa Camilla. Desde que nos casamos, la Reina se ha convertido en mi consorte y sé que estará a la altura de su papel”. Afirmó Su Majestad, destacando que su mitad es verdaderamente un cariño profundo a la vez que sincero en grado sumo.

Entraste hoy de verdad a ser parte de la conversación mucho familia real Pero hasta hace unos años, los ingleses no la veían muy bien, viéndola que arruinaba de luto el matrimonio de su actual marido. señora d.

el pasado de camila

Sobre el pasado de Carlo, sus hijos y su ex mujer Diana, fallecida trágicamente el 31 de agosto de 1997, sabemos casi todo. Lo que se sabe -para ser honesto- es mucho menos que eso Camila, la exesposa del oficial Andrew Parker Bowles y también al igual que su actual y amado esposo, padre de dos hijos -sin embargo- no les gusta mucho aparecer en público ni vivir en o cerca del palacio, aunque suelen estar presentes por diversas razones. en ceremonias oficiales. ellos no quieren Mantente alejado Y viven sus vidas en completo secreto, sin ganar artículos ni portadas de revistas. Pero sabes quiénes son, yo también hago su parte hermanos william y harry?

¿Quiénes son los hijos de la esposa del Rey de Inglaterra?

Los hijos de Camilla, a todos los efectos, los medios hermanos de William y Harry, aunque discretos por su elección, siempre han participado en los eventos más importantes de la familia real. Creo que por ejemplo Lisa, la hermosa hija de Laura, estaba entre ellos. Las damas de honor bebé de Kate Middleton En el día de su espléndida e inolvidable boda con William. ¿Qué pasa con el hijo varón del consorte de la nueva reina? el es llamado Tomás Y creo que Carlo también jugó un papel sutil e íntimo. El papel del padrino. No es por nada que durante muchos años ha sido un maravilloso esposo y primer hombre amigo de su actual esposa, estamos hablando de él. Andrew Parker BowlesTambién estaba comprometido con Anna, la hermana del rey y única hija de la difunta reina Isabel.

De Matrimonio de Camilla Shand y Andrew Parker Bowles, que se celebró en 1973, nacieron dos niños, hoy más adultos que nunca. virgen camila, Tomás Parker Bowles, mencionado anteriormente. Nació en Londres el 18 de diciembre de 1974.

hombre Famoso escritor y crítico gastronómico El es absoluto. Su ex esposa, algunos estarán comprar, es una famosa periodista de moda. Tom tiene dos hijos, como Lola y Freddy. Su último amor, al parecer, fue el periodista. Alicia ProkopLamentablemente, falleció prematuramente a la edad de 42 años en marzo pasado.

el segundo hijo de Camila Su nombre es Laura Parker Bowles. A diferencia de su hermano y su madre, la mujer, que nació en Swindon el 1 de enero de 1978, está felizmente casada con el contador Harry López. Se graduó en Historia del Arte y Marketing en la Universidad de Oxford Brookes y luego se formó en Venecia en el famoso Museo Guggenheim.