Yaman, verdaderamente este era el que estaba en su corazón: se reveló la identidad de la persona que lo enamoró perdidamente

La estrella turca, ahora italiana de adopción, Can Yaman aparentemente ha revelado que está enamorado. ¿Quién está ahora en su corazón?

cuando hablamos de Tal vez, Yaman Sabemos que estamos ante una gran estrella una verdadera estrella De nuestro país. el actorNacida en 1989, en los últimos años decidí Obtener la residencia en Italia. En particular, eligió la exquisita base ciudad de roma Que ganó al instante.

Hace algún tiempo él también se había rendido El héroe de una historia particular.Bajo el cual algunos de sus fans prácticamente acechaban debajo de su casa, casi impidiéndole dormir y vivir su vida en paz. Volviendo al presente, sabemos que se acerca la segunda temporada del drama al que finalmente se le ha permitido funcionar en Italia, es decir Púrpura como el mar.

Está previsto que salga al aire en la primavera de 2024 y ella se reunirá con su colega y gran amiga, al contrario de lo que muchos otros piensan, francesca chileme. De hecho, hubo una larga conversación entre ellos sobre Su historia de amorque sucedió una y otra vez rechazar De ambos.

francesca De hecho, está felizmente vinculada al emprendedor. Stefano Russo. PoderPor su parte, declara abiertamente que está soltero, y que actualmente está plenamente centrado en su trabajo como actor, que últimamente ha tomado gran primacía sobre su carrera paralela como actor. abogado.

¿Podrá la estrella turca Yaman tener un nuevo amor?

De hecho, para la profesión jurídica, Hey hombre Obtuvo un título universitario en su país natal, donde parece haber realizado unas prácticas. De momento no hay novedades sobre este tema y parece que todo el foco está en ello. trabajo de actuación, En lo que trabaja muy duro. Para ello también volvió a Amado Türkiye Para filmar alguna serie nueva.

Sin embargo, el hombre, aunque no niegue en absoluto sus orígenes, es imposible decir que no se estableció completamente también en Italia, donde, además de adquirir plenamente costumbres y tradiciones, no pudo evitar permitirse Viene de su cocina. Aquí para más Poder Parece haberlo encontrado gran nuevo amor. ¿Con quién está? ¡El nombre ya salió!

Él la ama, con Teela.

Aunque parece gustarle mucho, no es pasta Su plato favorito, que debes preparar si quieres probarlo. De hecho es una especialidad de Puglia, es decir tila. Al parecer lo descubrió durante uno de sus muchos viajes, del que también le pidieron que hablara. Su sociedad humana.

Sin embargo, él también lo lleva siempre en su corazón. Varios platos turcos A quien le tiene mucho cariño. Hablemos por ejemplo de bóricoNo son más que rollitos de pasta fina rellenos de verduras, queso feta y queso. también es mucho Hábil en prepararlos.. Delicioso y delicioso también. Dolmá Son unos rollitos elaborados especialmente a partir de hojas de parra.