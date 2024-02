El CCCP renace de las cenizas y celebra su historia en Berlín con Andrea Scanzi: “Los acompañaré con un monólogo en los tres eventos especiales en vivo”

Gran expectación por los tres conciertos de la banda en Berlín “CCCP in DDDR” los días 24, 25 y 26 de febrero (ya están agotados). Los acompañó Andrea Scanzi, que ya había participado en su evento “Punkettone Gran Gala de Palabras e Imágenes” en Reggio Emilia.

El punk prosoviético y la música emiliana todavía viven y luchan con nosotros. el CCCP – Fiel a la línea, Más de 40 años después de su fundación y tras su disolución en 1990, regresó con muchos proyectos. “Más de una vez otra vez” es el título del álbum en directo que saldrá el 23 de febrero con la grabación redescubierta del concierto del 3 de junio de 1983 en Reggio Emilia con canciones inéditas”“Oh, oh, oh” (“Llegamos tarde o quizás demasiado temprano, en fin, nuestro tiempo no es el mismo que el tuyo”) y “ondas(“Los sueños matutinos no tienen oro en la boca; los sueños matutinos son espuma”). La exposición podrá visitarse hasta el 10 de marzo. “¡Felicitaciones! CCCP – Leal a la Línea. 1984 – 202.”4 “En el claustro de San Pietro in Reggio Emilia. Por fin, hay gran expectación por los tres conciertos del grupo en Berlín.”CCCP en DDDR” Los días 24, 25 y 26 de febrero (ya agotados) y antes de su regreso directo a Italia este verano.

Tanto para el concierto que tuvo lugar en la antigua Alemania del Este en el Astra Kulturhaus como para “Gran Punkettone Gala de palabras e imágenesi”, y con el grupo estará el periodista Andrea Scanzi, mientras que el director será Fabio Cerstic. “En 1990, después de la publicación de su último álbum 'Epica Etica Etnica Pathos' – dice Scanzi – CCCP se disolvió y en 1992 se convirtió en CSI, algo completamente diferente. En ese momento la fecha importante de banda de punk soviética Y el comunista en los años ochenta. Una banda que sólo pudo existir en esos años. Los cuatro miembros históricos (Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Fattore y Annarella) Se conocieron hace dos años porque un grupo de directores y guionistas, fascinados por la historia del Partido Comunista Chino, rodaron el documental “Kissing Gorbachev”, que también se proyectó en cines. El documental cuenta la historia de ese momento histórico y el final de su viaje.

Y de nuevo: “Los cuatro se reencuentran y… La chispa había renacido, me dijo Verity. Como si no se hubieran despedido hace años. Además, Ferretti y Zamboni no se dirigieron la palabra durante más de veinte años, después de una discusión bastante acalorada. “La célula dormida del Partido Comunista Chino está despertando”, me dijo Ferretti. Con motivo del 40º aniversario del nacimiento del grupo, se celebra una exposición muy bonita en un castillo de Reggio Emilia. Su historia y recuerdos están a la vista. A raíz de esta iniciativa nació la “Gran Gala Punkettone de la palabra y la imagen”, celebrada el pasado mes de octubre en el Teatro Municipale Valli de Reggio Emilia, donde ambas fechas se agotaron en sólo 3 minutos. Las dos citas van muy bien y los cuatro dicen estar felices de haberse reencontrado. En aquella ocasión tocaron 6-7 canciones y no fue un concierto real porque hubo una charla conducida por Daria Benardi con una entrevista en 'Modelo'Invasiones de BerberíaLuego lo entretuve con un monólogo personalizado durante unos diez minutos. “Fue un espectáculo musical loco”.

¿Qué paso después de eso? “Zamboni, Fattore y Anarella están pensando qué hacer a continuación, mientras Ferretti, carismático y complejo, se despide de todos y dice basta: quiere volver a su vida. Pero al cabo de unos días vuelven a pensar en ello porque les gusta y están pensando en dar conciertos en Berlín, exactamente donde empezó todo, gracias al encuentro entre Zamboni y Ferretti. Es una gran oportunidad de tocar allí, donde nacieron hace más de 40 años. Tres fechas, tres con entradas agotadas Pero no será el de Reggio Emilia, esta vez tocaremos de verdad con un concierto Real y una playlist. Me acaban de llamar. Voy a hacer un monólogo sobre por qué seguimos aquí. Y por qué todavía los amamos, después de más de 40 años en un mundo diferente y cambiante. Para finalizar, al son de “Emilia Paranoica”, la banda sube al escenario para tocar y cantar. Luego habrá una gira este verano, pero todavía no sé si estaré allí y qué va a pasar.. ¿Cómo surgió nuestro encuentro? Me buscaron en octubre pasado y los conozco desde hace 25 años. Los entrevisté por primera vez en 1997 cuando trabajaban para CSI. En 2022 entrevisté a Ferretti y nos caímos bien. Fue una entrevista bonita, pero él me confesó: “¡Te vi a las 8:30 y me estabas haciendo enojar!”. Luego cambió de opinión (risas, editor)”.