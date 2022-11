Michel Hunziker y Tommaso Trussardi están tan felices como en los viejos tiempos

Amor a gran altura

Michelle Hunziker y Tommaso Trussardi han vuelto a encontrar la armonía, y sus mini fotos de vacaciones con sus hijas en San Cassiano lo demuestran sin duda. Mientras caminan juntos se pierden en mimos y abrazos. La locutora cierra los ojos y se desliza en los brazos de su esposo mientras él la abraza, se toma selfies en pareja, ríe e intercambia miradas de conocimiento, sus dedos entrelazados mientras se sientan en la mesa de un restaurante. Con ellos en la montaña, también están sus hijas Sole (9 años) y Celeste (7 años) quienes sacan a pasear a las alpacas y perros mientras mamá y papá nunca los extrañan.

Tratando de escapar de los chismes

Michelle Hunziker publicó en Instagram una foto de sus vacaciones en los Dolomitas, sentada en una roca con el majestuoso paisaje de fondo. Pero no había ni rastro de Tommaso Trussardi. Intentan vivir su amor redescubierto lejos de la exageración de los medios que esperan salir cuando sea el momento adecuado, incluso si es difícil para una pareja adorable como ellos mantenerse alejado de los chismes. Y de hecho, aunque se refugiaron en las alturas para vivir en paz su amor, los paparazzi también los encontraron allí.

Pistas del flashback

Se rumoreaba que Michelle Hunziker y Tommaso Trussardi habían vuelto a salir desde hace algún tiempo. En el verano era el locutor el tenia un coqueteo Con el cirujano y ex Givino Juan Angiolini Pero al final del verano Pasión extinguidaEn su dedo anular izquierdo la fe ha vuelto. Michelle y Tommaso sorprendieron un par de veces juntos, Al restaurante o Cuando llegaron a casa juntos tarde en la noche Y los rumores sobre el regreso de la antorcha se hicieron más apremiantes.

los El segundo capítulo de la historia de amor.

Sobre la ruptura que se produjo tras 10 años de amor, Michael Hunziker Le había dicho al semanario alemán batea: “Definitivamente me perdí algo en mi matrimonio, de lo contrario no hubiéramos terminado”. Tommaso Trussardi colgado a mi Corriere della Sera El noviazgo que tuvo con Giovanni Angiolini dijo: “Un hombre que se lanza a una relación en crisis, con una mujer casada y madre de dos niños pequeños, no puedo considerarlo una persona decente”. Ahora los malentendidos y los conflictos han sido descartados y están listos para comenzar de nuevo. “Las personas emocionalmente inteligentes saben lo importante que es estar cerca el uno del otro… en el amor, todo es posible”, dijo Michelle Hunziker. Y el segundo capítulo de la historia con Thomas Trussardi es prueba de ello.