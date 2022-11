El capitán dice que no al trato con Elari

Hubo una separación consensuada, y no hubo separación entre ellos. francesco totti Y el Lugar Elari: Beaubon y su abogado, Anna María Bernardini Di Pace, saludaron el mutuo acuerdo. ¿la razón? La de Pace, que desde ayer ya no representa al excapitán de los giallorossi, en colaboración con el abogado de Blasey, Alejandro Simeone, había desarrollado un acuerdo económico que la retórica anterior estaba dispuesta a aceptar, abandonando la batalla judicial. Pero a Totti no le gustó la propuesta y el abogado decidió posponer el mandato. Así, mañana, en la audiencia ante el juez civil que presenciará el careo de Totti y Elari por la desaparición Rolexzapatos y carteras, y junto al jugador sólo su histórico abogado, antonio conte.

batalla

En cuanto a la separación, el camino a la batalla judicial es ahora una conclusión inevitable: ayer el abogado Simeone depositó los papeles del proceso judicial en la Corte de Roma, mientras que Bernardini de Bess Totti fue informado oficialmente de la decisión de abandonar la misión. . que finalizó tras llegar a un acuerdo con la contraparte.

chisme

La noticia la proporcionó el sitio web Dagospia, que también ofreció una segunda lectura de la historia: su entorno y, sobre todo, su nueva novia Noemi Bocchi, que no habría caído favorablemente en el abogado de Milán, habría aconsejado a Pupone, en contrasta con la excesiva exposición mediática de la pareja en esta delicada etapa.

Pero volvamos a la sesión de mañana, el punto de inflexión de la Guerra del Armario. Totti y Blasi se verán cara a cara ante el juez de la séptima sala de lo civil de la Corte de Roma. De hecho, el juez decidió abrir una investigación: en primer lugar, se escuchará a las partes implicadas, que deberán presentar su versión sobre la desaparición de los relojes de la caja fuerte común y sobre la sustracción de zapatos y bolsos del armario. de la villa en Eur. Entonces el juez decide si escucha o no a los testigos referidos por los ex cónyuges: amigos, parientes, pero también empleados del banco en el que se encuentra la caja de depósito del millón de dólares, que fue vaciada.

en Nueva York

Mientras tanto, los rumores sobre la ruptura se extendieron por todo el mundo y terminaron en el New York Times. El New York Daily habla de “una separación matrimonial desorganizada que oscurece a la leyenda del fútbol rumano”. Final de cuento de hadas: “Había una vez Francesco Totti, el príncipe heredero del fútbol italiano -escribió Jason Horowitz en el New York Times- que celebraba un gol arrancándose la camiseta y mostrándola con la frase ‘Eres one of a kind’, una declaración de amor eterno para Ilari Blasi, la corista a la que le robé el corazón”. El matrimonio se sigue en directo por televisión, el nacimiento de los tres hijos y el traslado a la enorme villa. Luego vino el epílogo: “Ahora, 20 años después, dice que fue la Sra. Blasey quien robó su Rolex”.