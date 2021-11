Maria Mons es la nueva desafiante

GF Vip, transmisión en vivo del episodio vigésimo primer: eso es Leggo.it Noticias minuto a minuto.

GF VIP, Transmisión en vivo del episodio 21 en LEGGO.IT

22.46 Maria Mons entra a la casa, jukas la mezcla con Adriana Volpi

22.41 Llegó también Aldo Montano y Alex tiene un pequeño consejo: “Este chico es como un jarrón de porcelana, te encomiendo todo el amor que siento por Manuel, te entra en el corazón y te cambia la vida”.

22.39 Alex y Manuel decidieron que una vez que salgan de GFVip cada mes, elegirán un destino en casa y viajarán

22.35 Manuel Portozzo en el podio, para él hay un querido amigo de su Alex: “En este viaje solo estás solo físicamente pero yo estoy en tu corazón. He visto que estos dos meses han sido difíciles para ti, lo sé. no es fácil, recuerda que viniste aquí con un propósito, esta experiencia te hará crecer, esa tarea que dejaste a un lado últimamente y está ahí, la gente de afuera te ama. Queremos verte con una sonrisa, hazlo por nosotros, don No te rindas, porque el Manuel que conozco nunca se rindió “

22.27 Signorini: “Manuel, cuando hay ese abismo donde solo te ves a ti mismo y que luego se convierte en un grito, ¿cómo reaccionas?” Manuel “Tengo ganas, pero cuando llego al máximo nivel de vulnerabilidad, siempre encuentro un momento para volver. Recuerdo lo afortunado que soy de estar vivo, es el primer paso, parece obvio pero no lo es “

22.23 Clip de Manuel Borzozo que no comparte su dolor con nadie “porque es solo mío”

22.13 La primera nueva VIP en entrar a la casa esta noche es Maria Monet

22.13 Signorini anuncia: “Delia está en cuarentena, el viernes entra en la casa”

22.05 Billy y Soleil se miran mientras se bañan en la piscina y se ríen “Es un ejercicio de confianza”. Katya bromea: “Yo también quiero algo como esto”.

22.01 Bailey: “Las palabras de Sonia (” No te salgas bien afuera “ed.) Me metieron dentro y pensé, no quiero tener contaminantes externos que puedan hacerte perder”

21.56 Nadar en la piscina entre Alex y Solai causó mucha discusión, con Billy diciendo “Delia, no quiero verte, ¡quédate en casa!”. Veamos el clip

21.53 Clip Su Katia y Geokas

21.50 en la televisión esta noche: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi y Sully Sorge

21.49 Afuera de la puerta roja Alessandro que presentará esta noche su anillo de compromiso a Francesca Cipriani

21.46 “Espere 4 horas seguidas de caos, risas y diversión”, Signorii entra al estudio.

23.43 Presentado por Alfonso Signorini

Por días en Casa del hermano mayor vip Se habla mucho sobre posibles nuevas entradas. Lo cierto es que Esta noche para cruzar la puerta roja estarán Patricia Pellegrino y Maria Monsi que así se unen al grupo. Las dos nuevas concursantes de GFVIP no necesitan presentación, son dos mujeres fuertes y decididas y dos personas con experiencia en el mundo del espectáculo que seguro causarán un poco de confusión en el loft de Cinecittà.

Habrá sorpresas emocionantes: una de ellas estará protagonizada por Manuel Portozo, la otra Francesca Cipriani que recibirá un anillo de compromiso de manos de su amante Alessandro. Nominados: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi y Sully Sorge. ¿Cuál será la regla de las transmisiones televisivas?

