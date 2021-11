Kevin Spacey tiene que pagar a los productores de House of Cards más de 30 millones – Corriere.it

de Laura Zangarini

Este fue establecido el lunes mediante un laudo arbitral. La producción tuvo que detener la sexta temporada del programa, reescribirlo y acortarlo de 13 a 8 episodios.

Kevin Spacey y empresas productoras Ellos deben pagar Para Mrc, el fabricante detrás de esto casa de papel Más de 30 millones de dólares (unos 26,6 millones de euros) debido a pérdidas por su culpa el salón de clases para cada violento de comportamientos básicos empleo Acoso sexualLos. ¿Cuánto ha creado una persona? laudo arbitral Tomada ayer, lunes 21 de noviembre. El estudio detrás de la famosa novela tenía que hacer precisamente eso. para lanzar el espacio, dejar de producir la sexta temporada del programa, reescribirlo para para eliminar El personaje central de Frank Underwood, congresista sediento de Energía Para convertirse en presidente, que Premio Oscar Defoe cuerpo y su culpa Dar trece a ocho episodios Para cumplir con los plazos, resultando en la pérdida de decenas de millones de dólares. los abogados From Spacey sostiene que yo comportamientos ¿Quién fue el perpetrador? Factor intrínseco En el show de fugas. La sentencia vino después de la una Batalla legal detrás – en el otro lado Tres años eso es ‘Escucha la evidencia Ocho días un secreto del público, con el resto de la disputa.

profesión 62enne .ganadorOscar si de repente Parada A finales de 2017, cuando el movimiento #Yo también fuerza adquirida. el actor Anthony Raab, que apareció en Rent a Broadway y todo Cine, nonch en Star Trek: Descubrimiento en la televisiónAfirmó que Spacey le hizo algunos Progreso Sexo en una fiesta en los 80, cuando tenía 14 años. En ese momento, Spacey emitió un comunicado diciendo que no me acordé La reunión pero se disculpó. justo después de eso Muchos otros acusados Avanzaron. Algunos, incluido el rap, han enviado Demandas. era espacial Descalificado No solo desde entonces emoción política placa Netflix transmitido desde entonces 2013 al 2018, pero de diferentes proyectos. El era una estrella tambien acusado criminalmente Por intentar tocar a un joven de 18 años de Massachusetts, aunque acusar Ha sido la jubilación en 2019.