Arisa: “Si me pidieran que hiciera una película de sexo, estaría tentada a decir que sí …” Foto | primera página

cantante Arissa, en las últimas semanas el gran protagonista de la retransmisión Bailando con las estrellas, admite en una entrevista con Periódico.

“Yo era un romántico”, titula y canta: Ahora, ¿cómo te sientes?

“En realidad, la era moderna es un juego de palabras. Significa erotismo. Porque la verdad es que quería nombrar el disco de porno romántico, pero lamentablemente en Italia todavía hay problemas para manejar algunas cosas. Aquí nadie te lo hubiera dicho que el título era fuerte, pero entonces no te hubiera dado el récord. Teniendo en cuenta que tuve que ir a Rai en Dancing With the Stars … “.

Como dice el bailarín Vito Coppola y ella, intercambiaron en vivo lo que parecía un beso francés.

“Mi madre me dijo: si las rosas florecieran. Bromas aparte, eso es lo que soy: hay cosas que haces porque las sientes”.

El año pasado participó en Amici, Sanremo, Dancing with the Stars y produjo un nuevo álbum: Do You Like Work?

“Más que nada cuando tengo un poquito que hacer, me deprimo, engordo, me corto el pelo, en fin, siento la necesidad de sentir, de sentirme vivo. Durante años, desde Sancerita al Sanremo, He estado avergonzado de mi decencia. Traté de ocultarlo. Ahora creo que tengo 39 años, todavía tengo algunos años para demostrar que puedo ser atractiva. Si hoy me pidieran que hiciera una película de sexo, estaría tentado decir que sí “.