Patricia Pellegrino molesta a Alex y Soleil

La nueva entrada Patricia Pellegrino, que acaba de entrar a la casa del Gran Hermano, provoca el caos al criticar el comportamiento de la pareja formada por Alex Bailey y Sully Sorge. La reacción del actor e influencer no se hizo esperar.

Patricia Pellegrino Es una de las nuevas entradas de la casa. hermano mayor vip. Sin embargo, su entrada al reality show provocó de inmediato el caos debido a sus declaraciones sobre algunos de los personajes de la carrera. En particular, el napolitano Sobret criticó el comportamiento Alex Bailey y Soleil Sorge, En el centro de la controversia sobre su creciente camaradería: Alex está realmente casado con una modelo Delia Duran Y Sully también debe tener un amigo fuera de casa, incluso si no se sabe nada práctico sobre él. Para cabrear a Soleil, y por ende a Alex, el clip de Patricia Pellegrino en el que habla de los rivales de Gf, y en el que menciona que el influencer y el actor no están entre sus favoritos:

Hablemos de lo que menos me gusta de esta edición. Soleil Seguro que conoces bien el medio televisivo. los han encontrado engreído, arrogante, muy seguro Sobre sí mismo, sobre todo no permite que los demás hablen. Alex se ha convertido en un manipuladorQuiere imponerse. Siento que no es muy real y muy construido. Quiero descubrir sus verdaderas personalidades. Y quiero la verdad a toda costa.

Soleil, quien vio el clip, inmediatamente decidió informarle Alex Quien, conociendo a Pellegrino, inmediatamente corrió a pedirle explicaciones. La respuesta de Patrizia fue:

¿Estoy en contra de ti y de Sully? pero nunca. Entonces te conocí de por vida. Puede que hayas dicho que ella está tratando de encantarte con sus encantos y te has dejado tentar un poco. Solo eso, no dije nada más. La sensación exterior era del encanto de la hermosa niña. Pero confío en que me dirá que ella también se quedó atascada en este sistema. Te conozco desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, supongo que si dices que Sulli no tiene dobles finales hacia ti.

Réplica de Cruel Sulli

a SoleilSin embargo, el hecho de que Pellegrino hiciera juicios apresurados sobre la situación entre ella y Alex dentro de la casa no disminuyó e inmediatamente corrió a aclarar con la corista en Nápoles:

Hiciste juicios y no recuerdas muy bien. No es cierto que dijiste que era inteligente, pero especificaste que Alex y yo éramos de los menos comprensivos contigo y que él también era falso y manipulador. ¿Te das cuenta de que fuiste a Alex para decirle que la niña lo engañó? ¿Sabes que esto no es agradable? Tengo que decirte que No has uno buena impresión Si empiezas así. Te puede interesar: Gran Hermano VIP: El secreto de Luca-Soleil y Andrea-Giulia

En resumen, se esperan algunas cosas buenas …