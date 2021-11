Carlo Cusco, exmarido de Lea Garofalo y su asesina / hija Denise: ‘Por el lo siento’

¿Quién es Carlo Cusco, exmarido de Lea Garofalo?

Carlo Cusco El es el hombre que mató Leah Garofalo. madre de la hija Denis Cusco, la mujer que se atreve a rebelarse contra su poder y el de la ‘Ndrangheta, hasta convertirse en colaboradora de la justicia. Nadie mejor que la persona que vio la historia, el joven Denis, puede decir cómo fueron realmente las cosas.

La Stampa concedió una entrevista hace unos años, la niña dijo: “Por otro lado, no tengo buenos recuerdos de mi padre. Nunca estuvo en casa. Sin embargo, la imagen quedó grabada en mi memoria. afilado. Tenia cinco. Era de noche. Llamaron a la puerta con fuerza, luego entraron con los perros y lo arrestaron. Desde entonces, he visto a mi padre solo en la cárcel, en entrevistas, porque mi madre lo ha estado visitando a pesar de todo. Creo que fue durante una de esas entrevistas que mi padre decidió matarla. Este es también un momento que recuerdo bien. Estaba enojada, cansada de esa vida, le dijo que quería dejarlo. Saltó por encima de la barrera y saltó sobre ella y la golpeó. ¡Una mujer no puede dejar a su jefe! Estoy seguro de que años después, la mató por tanta desgracia en su honor.“.

Carlo Cusco, el presidente que mató a Lea Garofalo

Denis Cusco no puede decir si el hombre que se llevó a su madre es un monstruo:¿Estaba enamorado de mí? No lo sé. Ciertamente me dio muchos regalos. Y me dijeron que cuando hablaba de mí, sus ojos brillaban. No creo que quisiera dejarme entrar en su mundo. Soñaba conmigo como graduado y hablaba con un buen hombre.Lo mantiene hoy con un sentimiento de odio diferente, y quizás peor:A veces siento pena por él. No entendía lo que se estaba perdiendo: una familia, una hija, el amor que podía tener.“.

Carlo Cusco se encuentra actualmente preso y condenado en la Corte Suprema a cadena perpetua junto con su hermano Vito, Rosario Corcio y Massimo Sabatino; En cambio, 25 años de prisión para Carmen Venturino, exnovio de la hija de Cusco, Denis, quien hizo posible con sus descubrimientos encontrar parte de los restos de Lea Garofalo. Fue Cusco quien atrajo a Lea Garofalo a una trampa en Milán, separándola de su hija, enviándola a un familiar y matando a su esposa, quizás no sin antes torturarla también.

