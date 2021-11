Pelea furiosa entre David y Soleil

En las últimas horas, ha estallado otra reyerta acalorada dentro de la casa más espiada de Italia. Entre los héroes de la historia, vuelve a estar el influencer italoamericano que, con su carácter arrogante y en ocasiones arrogante, provocó la ira del pacifista David Silvestri.

David Silvestri Esta vez no encaja. Ante una situación agresiva Soleil desde la dirección de Janmaria Antinolfi, El ex actor de telenovelas decidió no tomar una posición a favor de su novia, sino criticar duramente sus palabras. ¿Se acabó la amistad entre los dos?

¿Sully y David hacia la separación?

Lea también: Un Posto al Sole, a David DiVinoto (Andrea), vida profesional y privada

Después del último episodio de Gran Hermano Vip 6 emitido por última vez Lunes 22 de noviembre de 2021, David Silvestri y Soleil Sorge Tuvieron una discusión acalorada. ¿Razón? molestar Silvestri Las pesadas palabras fueron expresadas por el ex pretendiente. hombres y mujeres Para el inquilino común Janmaria Antinolfi Con el que las relaciones son cada vez más tensas.

Sin embargo, la disputa fue la misma preocupaciones quien dijo que estaba decepcionada con el comportamiento de su amiga después de ver una confesión, transmitió Alfonso Signorini, en el cual David criticarla. Aunque también estuvo presente durante la discusión Alex Bailey Con la intención de mediar y sofocar la ira, la relación entre actor e influencer ahora parece estar comprometida.

David Silvestri ataca a Sully: “¡Eres insostenible!”

“Solo te estoy diciendo cosas en tu cara. No soy estúpido. Si quiero maldecirte, no voy a confesarme. Y no tengo que disculparme por eso. Siempre te sientes atacado, ya veces me resulta insostenible. ¡¿Sabes cuántas veces te defendí ?! No lo sabes, porque probablemente no te importe. Si crees que hay algo en ti, estás equivocado “Responder David en palabras Soleil.

De hecho, el actor dejó en claro que no tiene la intención de ignorarlo y permanecer en silencio cuando Soleil mal, como lo hizo cuando hubo un enfrentamiento violento con Jianmaria.

Te puede interesar: Un lugar en el sol: hojas de David Devenotto, ¿qué pasó con Ariana?

David también repite un Soleil Siempre la he defendido, pero en algunas situaciones eso no es realmente posible y tal vez el conocido ex rostro de hombres y mujeres Debe aprender a hacer mea culpa y reconocer sus errores; También lo dijeron los nuevos competidores de GF VIP 6, A menudo la posición Soleil Esto está mal y esta forma de hacer algo más que una persona sencilla la hace volverse hacia alguien que es arrogante y arrogante. Será exitoso David ¿Para hacerla pensar o terminar su amistad?