Eurovisión, Laura Pausini positivo en Covid: ‘Algo andaba mal’

Inglés, español e italiano. Con una serie de stories publicadas en Instagram y dedicadas a sus fans de todo el mundo, laura busini Informó a sus seguidores que es positiva en Coronavirus. La cantante interpretó la última versión deConcurso de canto Eurovisióndesde entonces Del 10 al 14 de mayo en Turín. durante el el último fui a aproximadamente 20 minutosluego parecía contener un archivo Caída de presión: «Pues sí, algo andaba mal. No me he sentido mejor desde el sábado. Pensé que era por el cansancio acumulado pero no fue así. Me acabo de enterar que soy positivo a Covid y por eso estoy aislado y no puedo viajar”. La cantante también explicó que tendría que cancelar una fecha que ya tenía programada en Florida: “Siento mucho no haber podido actuar en ‘Amor a la Mùsica’ este fin de semana. Había organizado un espectáculo muy especial y estaba deseando ver a mis fans en Florida. Ahora solo necesito sanar y buscar nuevas oportunidades para encontrarnos en Estados Unidos, ojalá pronto. Te quiero”.

Instagram | La historia publicada por el cantante

Lea también: