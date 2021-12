Big Brother Vip 2021, Report Cards Episodio 27 / Alex inelegible, Delia Duran lo deja. Cipriani se jubila

Informe de cartas Episodio veintisiete Gran Hermano Vip 2021: El fin del jabón Alex Bailey – Delia Doran – Aumento del suelo …

Muchos giros y vueltas durante el vigésimo séptimo episodio de Gran Hermano VIP 2021. El primero fue durante otro período Comparación entre Alex Bailey y su esposa Delia Duran. La serie continúa esta vez en el jardín con Delia quien finalmente demuestra su dignidad diciendo: “Vine aquí esta noche para decirte que nadie te dejó, que no estabas sola, pero mientras estaba en el tren vi a alguien más. Decidí que nuestra historia termina aquí, lo siento, pero no puedo soportarlo más. Eres un manipulador maravilloso, pero ¿por qué debería ser yo el que venga aquí para sacarte? Tú tienes que ser el que salga de aquí, lamento que hayas caído en esta trampa y caigas en esa Perra, ella es una gran manipuladora y traidora. Me voy, no me mereces, merezco un hombre que me aprecie y me respete. Tú no me mereces “. Ocupó el séptimo lugar por su valentía, que pronto olvidó cuando se fue de casa con Alex Belli, quien, rompiendo las reglas, se vio obligado (finalmente) a abandonar el juego. Buenas noticias para los espectadores: Alex Belli – Delia Duran – Soleil Sorge se acabó. Clase 2.

Mientras tanto en la casa de GF VIP Soleil subida (Voto 4) Continúa su actuación llorando, de nuevo forzado, hasta arrebatarle una sonrisa a Aldo Montano y millones de espectadores. (Calificación 8 solo por el marco facial de Aldo al escuchar las payasadas de Sulei).

Entre los momentos del episodio 27 de Big Brother Vip 2020 está también el momento de eliminación que lo vio salir de casa. María Monet Un gato continuó por la carretera de circunvalación. A pesar de acusar a las mujeres de la casa, que son conocidas como serpientes, el público soberano la echó del juego sin pensarlo ni un momento. (Grado 3). Para destrozarnos con sonrisas y lágrimas Katia Ricciarelli lo que revela que está lista para volver a casarse con un hombre misterioso que conoció en Apulia. “Espero que sea un buen momento”, dice Los Soprano, haciendo que todos se muevan. Calificación 7. Entonces es el momento de la verdad con algunas personas importantes llamadas para revelar su destino en casa. Si Manuel, Katya y Lulu se quedan en el juego, la decisión será sorprendente Francesca Cipriani ¿Quién decide irse?

“Lamentablemente tengo problemas de salud, tengo problemas físicos y me tengo que hacer unas pruebas por algún especialista. Entré que tenía dudas, pero todavía hay momentos en los que me siento mal y tengo que ir a hacerme un chequeo” – dice ex-Pupa que sale de la casa de inmediato. Calificado con 8 para uno de los mejores personajes de esta edición. también Mirjana Trevisan Aún en la línea: “Creo en mi vida, creo en mí mismo, creo en los valores, y me sostengo con mis errores y mis debilidades. Me quedaré en casa por mi hijo Nicolás”. (Voto 7)

