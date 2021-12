“La última vez San Remo. ¿la niñera? Es mejor trabajar y no quejarse. Puertas abiertas para Måneskin »- Corriere.it

Desde Andrea LaFranci

El líder del festival anunció (por tercera vez) que además del 22 Big, estarán los tres ganadores “Sanremo Giovanni”. “¿Fiorello? Hablaremos de eso más tarde.”

Amadeus también respondió a Galis y al La polémica por su exclusión (25) del festival: “Aprecio la canción y no la considero apropiada para mi festival. Nada contra Galis, así como nada contra los otros 320 excluidos ”, dijo el director de la orquesta en vísperas de la final en San Remo Giovanni. No rehuyó las palabras para comentar sobre la liberación pública de los dos artistas, como decían, “víctimas de prejuicios”. «Creo que lo más importante es Trabajar y no quejarme Porque la denuncia no se atribuye el mérito de la historia de un cantante. Siempre me han enseñado a trabajar duro y a no pensar que siempre hay una conspiración contra alguien. Trabajar y tal vez las cosas puedan mejorar “. Solo de esta manera “quizás en el futuro haya una oportunidad para ellos”.