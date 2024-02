Fidesz y separación a las cinco de la tarde. En una entrevista “En casa de un amigo” respondió: “¿Esto te suena a juego? Los niños son mi prioridad”.

aRosanna Scardi

El rapero fue entrevistado por el periodista Michel Deci. Entrevista transmitida durante la transmisión de Mirta Merlino: “No me interesan las conspiraciones” La noticia del jueves sobre la separación de Chiara Ferragni

“Los niños son mi prioridad”.

Fedez fue detenido en la calle frente a la casa de un amigo. (Así que no en City Life, donde está).Ático familiar que según los rumores abandonó el domingo), y estrecha la mano del periodista Michel Deci. El presentador transmite un pequeño adelanto de lo que Fedez le dijo a Desi. “¿Cómo estás, Fedez?”, pregunta el periodista. Él responde: “Bien, ¿y tú?” Entonces surge la pregunta que todos quieren hacerle: “¿Es cierta esta historia?” “¿Pensé?” es la respuesta del rapero, muy nervioso. El periodista insiste: ¿Es gradual? “¿Te parece un juego?” es la respuesta. “No juego con la piel de mis hijos: son la prioridad de mi vida”. “Pero no vendré a contarles lo que está pasando; “No me preocupan las suposiciones de la gente”.Corte de Java. Sin embargo, confirmó que estará presente en el desfile. Donatella Versace programada para esta tarde en la Semana de la Moda: «Estaré allí porque Donatella es muy cercana a mí en este momento”, responde Fedez. Pero su esposa estuvo ausente de los desfiles.