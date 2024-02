Predicciones de Ginny tic a tic

24 de febrero de 2024



20:02



Horóscopos de mañana, domingo 25 de febrero de 2024, y predicciones de signos para el amor, el trabajo y la suerte: esto es lo que nos deparan los astros. Con la Luna en Virgo pero ya no llena, recomienda mucho descanso: debemos deshacernos de las fuertes emociones de ayer antes de empezar de nuevo la semana. El signo de la suerte es Cáncer mientras que el signo de la mala suerte es Piscis. Ingrese el nuevo canal whatsapp Por Fanpage.it

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones

En las torres del mañana, domingo 25 de febrero de 2024 Aún sentimos la fuerte influencia de la Luna Llena en Virgo de ayer. Así que preparémonos para estar muy cansados ​​y necesitados de descanso y paz. el signo de suerte Es cáncer mientras signo de mala suerte Pez.

Aries

amar: Sólo una mirada y ya estamos desnudos.

suerte:Tú eres el herrero de tu propio destino.

Consejo del día: Organizar un bonito torneo de sudoración con amigos.

votar:8

toro

amar: Placeres solitarios, muy sensuales.

suerte: Ella es como una secretaria de confianza.

Consejo del día: No te fuerces a asistir a eventos con demasiada gente.

votar:7

mellizos

amar: ¡Cuánta emoción! ¡A quién le importa si estás confundido!

suerte: Llena tus velas.

Consejo del día: Realice un viaje fuera de la ciudad hacia la naturaleza, viajando ligero.

votar :6

cáncer

amar: emocional.

suerte:Tiene suministros satisfactorios.

Consejo del día: Sigue tus instintos.

votar:7

León

amar: Sólido como gelatina.

suerte: Muchos obstáculos para tu ambición.

Consejo del díaAlimenta tu optimismo como si de un recién nacido insaciable se tratase: cada veinte minutos.

votar:5 Logrado épicamente.

bakr

amar: No en tu top 3.

suerte: Es un destello repentino.

Consejo del día: Compra una buena botella de burbujas para relajar un poco los nervios y tener la ligereza lista para usar.

votar:6

balance

amar: Eres un asesino en el sentido más positivo de la palabra.

suerte:No necesitas hechizos.

Consejo del día: Prueba un look inusual, hoy estarás sexy incluso con calcetines en pantuflas, no estás corriendo grandes riesgos.

votar:8

el Escorpion

amar: Muy sensible en palabras, muy duro en acciones.

suerte Con Venus y Júpiter frente a ti, ¡no esperes mucho!

Consejo del día: Como buen alquimista, encuentra la fórmula para convertir el plomo (tus dificultades) en oro (nuevas oportunidades).

votar:6

Sagitario

amar: En esta zona, tu catálogo es ilimitado, ¡sin fondo propio!

suerteCree en lo que haces, es una gran riqueza.

Consejo del día: Intenta lo imposible y mantente fuera de la vista.

votar: Hiperactividad 6

Capricornio

amar: Si fueras un vaquero, tus palabras serían una cuerda infalible.

suerte: Tienes la baúl llena de confianza.

Consejo del día: Compre un libro de jardinería para prepararse para la primavera.

votar:9

Acuario

amar: Activo y creativo.

suerte: un gol Nobel.

Consejo del día: Inscríbete en un taller de escultura creativa o cerámica.

votar:7

Pez

amar: En este momento podrías grabar horas y horas de podcasts sobre este tema.

suerte: Proviene de tus palabras y de tu red de contactos.

Consejo del día: Déjate mimar con las vibraciones de una selección de música premium.

votar:6